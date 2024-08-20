'Покроем полицейским присутствием до 2000 школ': в МВД начала работу Служба образовательной безопасности

В школах Украины появились инспекторы Службы безопасности образования. В настоящее время работники СБО уже имеют 763 заведения среднего образования в 20 областях.

Видео дня

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко на Конгрессе местных и региональных властей. Он добавил, что сейчас проходят обучение новые инспекторы, чтобы уже к концу года более чем удвоить количество школ с работниками СБО.

"До завершения 2024 года покроем полицейским присутствием до 2000 школ – новобранцы как раз проходят специализированное обучение", – сказал он.

Кроме этого, по словам Клименко, Нацполиция постепенно внедряет "новые технические мероприятия" и обновление маршрутов патрулирования.

"Чтобы они пролегали максимально приближенно к учебным заведениям, организовываем сопровождение школьных автобусов", – пояснил министр.

Также с детьми продолжают работать ювенальные полицейские, школьные офицеры и офицеры общины.

"Наша цель – чтобы каждый участник образовательного процесса чувствовал себя защищенным", – заявил министр.

Как сообщал OBOZ.UA, офицеры службы безопасности образования должны предотвращать возникновение чрезвычайных ситуаций, организовать пропускной режим, взаимодействовать со школьниками и учителями, общаться с экстренными службами, безотлагательно реагировать на правонарушения и при необходимости вызвать полицию. Более подробно об этом читайте здесь.

В целом, украинских школьников и учителей ждут изменения с началом 2024/2025 учебного года. Уроки счастья, "Школа офлайн", цифровые новации и прочее – о 10 главных изменениях, ожидающих учеников и педагогов в новом учебном году, можно узнать здесь.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!