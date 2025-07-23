Популярный вуз Украины сделал приятный сюрприз абитуриентам, которые набрали высокие баллы на НМТ

Карпатский национальный университет имени Василия Стефаника продолжает предоставит гибкие условия обучения для мотивированных студентов. Так, абитуриенты, которые имеют от 180 баллов по национальному мультипредметному тесту, смогут учиться по индивидуальному графику.

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Об этом сообщили на официальном сайте вуза. Там подчеркнули, что такой формат обучения является официально урегулированным положениями университета и предусматривает самостоятельную проработку материала с возможностью адаптации под личные обстоятельства студента.

Индивидуальный график обучения предоставляет студенту возможность :

получать задания по учебным дисциплинам;

выполнять их в течение семестра в удобном темпе;

проходить контрольные этапы без обязательного посещения пар.

Напомним, в Черткове Тернопольской области участники НМТ получат денежные награды за успешную сдачу экзамена в 2025 году. Для того, чтобы получить максимальную сумму премии в размере 10 тысяч гривен, абитуриентам нужно набрать не менее 181 балл по четырем предметам.

Часть поступающих смогут получить награду в восемь тысяч гривен. Для этого нужно набрать не менее 181 балл по двум предметам и результат в пределах 171,5-180 баллов по двум другим. Или же участники экзамена должны иметь от 181 балла по трем предметам и одного в пределах 171,5-180 баллов.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, кто может получить 17 или 25 тысяч гривен на обучение в 2025 году.

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