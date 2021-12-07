Порезы, ожоги от сигарет. Психолог рассказала, почему подростки могут ранить себя

Порезы, ожоги от сигарет – такие раны иногда наносят себе подростки. Некоторым родителям сложно понять, почему их дети так поступают.

Чаще всего речь не идет о самоубистве, такими действиями подростки пытаются снять душевное напряжение, справиться с трудностями взросления. Почему дети могут себя ранить и когда стоит обратиться к специалисту – рассказала психоаналитик, клинический психолог Елена Медведева на своей странице в Instagram.

"Это ужасно! Она наносит себе порезы!" "Кошмар! У него руки в шрамах от потушенных сигарет!" В практике психолога Елены Медведевой – очень много случаев, когда родители приводят подростков с такой проблемой. Она назвала две основные причин, почему дети могут вредить себе.

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Взросление

По словам Елены Медведевой, некоторые родители не понимают, почему ребенок так поступает – в же все было хорошо. Однако, отмечает психолог, ключевое слово здесь "раньше".

Где-то с 11-12 лет дети входят в пубертат, сейчас даже еще в более младшем возрасте. Самое сложное для них – принять свое тело, которое начинает вести себя непредсказуемо. Например, мальчика вызвали к доске – а у него эрекция. Девочка же по неопытности может попасть в неприятную ситуацию с протеканием из-за месячных.

"И, чтобы обуздать, то есть присвоить, понять это новое странное тело, (а если еще и родители либо насмехаются, либо не обращают внимание), надо сделать себе больно, чтоб его почувствовать", – поясняет Елена Медведева.

Бывает еще, что вредя себе, подростки как будто наказывают родителей за их неверие – когда не хватает сил и слов, чтобы им что-то донести. Или же таким образом пытаются утешить себя, снять душевную боль.

"Ведь подростки знают себя недостаточно, и это их способ справиться со значительно большим страданием – встречей с враждебным миром", – отмечает психолог.

Проблемы с родителями

Иногда дети ранят себя, чтобы напугать родителей – и это тоже попытка "отделиться", стать самостоятельными. Есть случаи, когда это – способ рассказать о насилии в семье.

"Когда подростки наносят повреждения себе, они не смогут нанести их другим. Так снимают сильное душевное напряжение. Дети, которые занимаются парными или коллективными видами спорта, меньше подвержены подобным симптомам", – отметила Елена Медведева.

По ее словам, подростки рассказывают об облегчении, которое чувствуют после нанесения себе ран. И о чувстве вины по отношению к родителям: не оправдал их надежды, не достоин их любви.

"Ненавидя себя, они на самом деле ненавидят тех, кто делает больно. В авторитарных семьях дети вредят себе, чтобы бороться с властью родителей", – добавила Елена Медведева.

Психолог привела несколько примеров из своей практики – когда дети себе вредили, как казалось родителям, без причин.

Девушка, 16 лет

Школьницу привела мать с жалобами на галлюцинации, депрессивные эпизоды и порезы у дочери. У девушки на груди тату 404 error (ошибка). Работая с подростком, Елена Медведева поняла, что мама не дает дочери споойно вздохнуть: гладит ей спину перед сном, может в любое время войти в комнату, даже ночью, рыщет по карманам, ящикам стола, вдруг что запретное найдет.

Девушка пыталась защитить свои границы – даже двери подпирала кроватью. Когда она это сделала, мать пригрозила вызвать полицию, а дочь – броситься из окна.

"Муж для этой женщины, конечно пустое место: что с него взять, пьет. Часто? Ну, раз в месяц... Этой девушке просто ничего не остается, как отрезать мать от себя по живому, по телу. Кричать своим телом, что она – ее ошибка", – рассказала психолог.

Девушка, 13 лет

Мать рассказала Елене Медведевой, что ее пугает состояние дочери – не хочет учиться, нет друзей, чувствует сонливость, режет руки и ноги. Оказалось, что родители не считаются с мнением дочери. Сами выбрали, где ей учиться, а сейчас бескомпромиссно требуют высоких оценок. В школе девушке не интересно, не с кем общаться. Она очень устает, болит голова, слабость, а родители не верят. Еще школьница говорит о себе в мужском роде – как отметила психолог, это тоже своего рода защита.

Парень, 16 лет

На первом приеме, отметила Елена Медведева, парень прятал руки. А когда понял, что она не собирается этому уделять пристальное внимание, расслабился. Сам рассказал о том, что когда в школе все достает, старается сделать себе как можно больнее – тогда как будто становится реально легче.

Психолог акцентирует на том, что чаще всего речь не идет о самоубийстве. Подростки на самом деле контролируют процесс нанечения ран и могут остановиться. Они не хотят покончить с жизнью, наоборот, – стремятся вернуть себя в реальность. Но есть ситуации, когда нужно обратиться к специалисту. Иногда – срочно.

"Все же будьте внимательны: если самоповреждения становятся систематическими – это уже проблема, сигнал, чтобы обратиться к специалисту. Если в зоне повреждения – вены, тоже надо бить тревогу", – говорит Елена Медведева.

А если к самоповреждениям добавляется сонливость, отказ есть, выходить на улицу, идти в школу – к психологу нужно идти срочно.

Елена Медведева отмечает, что в с каждым отдельным случаем надо разбираться – что хочет сказать подросток, раня себя. И лучше, если его выслушает специались или друг семьи, кто не паникует и вызывает у подростка уважение.

Главный совет психолога родителям – поддерживать своих детей.

"Дети в любом возврасте нуждаются в поддержке. Хвалите! Говорите, как вы их любите, старайтесь не критиковать, а дискутировать, вместе размышлять. Они верят тому, что мы им говорим", – отметила Елена Медведева.