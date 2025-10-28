Постоянно путают: как по-украински назвать 'вешенку'

Эти вкусные и питательные грибы можно купить в магазине и не переживать за их безопасность. Однако не все знают, какой именно ценник на украинском языке нужно искать.

OBOZ.UA разбирался, к какому названию привыкли те, кто долго пользовался русским языком. А также как правильно называть этот гриб на украинском.

Оба названия – и украинское, и русское – достаточно логичны, поэтому легко запоминаются, однако имеют совершенно разное происхождение. Так россияне называют этот гриб семейства плевротовых "вешенка", ведь он растет на деревьях – буквально висит на его коре.

Украинское название – "глива". Оно имеет то же происхождение, что и слово "глина" и сводится к славянскому корню, который означал серо-желтый цвет. Кстати, в украинских словарях можно найти прилагательное "гливий", которое как раз обозначает этот цвет и описывает соответствующую масть лошади.

А вот как еще правильно называть на украинском языке разные виды грибов

печериці, шампіньйони – шампиньоны;

опеньки, підпеньки – опята;

маслюки – маслята;

зморшки – сморчки;

підосичник, козарик, красноголовець – подосиновик.

