Поступающие начали получать гранты на обучение: что делать, если сообщение в Дії не появилось

Украинские абитуриенты начали получать сертификаты на гранты на образование в приложении Дія. Соискатели образования должны подтвердить свое решение получить финансовую помощь от государства до 5 ноября.

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Если сертификат не появился в приложении, необходимо обновить Дію до версии 4.10.0 и выше. О старте поступления грантов сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

"Студенты, поступившие на контракт, в этом году впервые получат грант, который будет покрывать часть или все расходы в течение обучения. История с грантами революционна для нашей системы образования, она даст студентам свободу, а университетам мотивацию", – написал чиновник.

Он напомнил, что гранты доступны студентам, которые учатся по дневной или дуальной форме на бакалавра или магистра медицинского, ветеринарного, фармацевтического толка.

Условием получения помощи от государства результаты Национального мультипредметного теста. В частности, поступающие должны иметь не менее 150 баллов по двум предметам для получения 15 тысяч гривен. Или 170 баллов из двух тестов, чтобы сумма гранта составляла 25 тысяч гривен.

Также студенты могут выбрать специальности, увеличивающие размер финансовой помощи от государства. Это зависит от коэффициента.

В то же время Министерство образования и науки (МОН) Украины на официальной странице в Facebook сообщило, что первый платеж – 50% будет перечислен до 1 декабря 2024 года. Второй платеж – до 1 апреля 2025 года.

Там рассказали, что для получения финансовой помощи от государства необходимо обновить приложение и выбрать в списке документов сертификат на обучение. Для активации гранта необходимо наложить Дія. Підпис.

В случае возникновения вопросов, поступающие могут обратиться за помощью к специальной консультационной поддержке МОН.

Напомним, самый большой коэффициент 1,5 для получения гранта на обучение будет действовать для очень важных специальностей в Украине. К ним относятся, в частности, образование и педагогика, естественные науки – физика, биология, химия, математика, статистика, механическая инженерия, электрическая инженерия, химическая инженерия, электроника, производство и технологии, архитектура и строительство, аграрные науки, терапия и реабилитация.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что только 300 украинских поступающих, избравших педагогическую специальность, получили гранты на образование.

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