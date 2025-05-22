Поступление-2025: можно ли комбинировать результаты НМТ разных лет

Результаты национального мультипредметного теста (НМТ) разных лет нельзя комбинировать, ведь это целостный тест. Поэтому поступающие могут воспользоваться сертификатами экзамена за 2022, 2023, 2024 или 2025 год.

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Такую информацию сообщило государственное предприятие "Инфоресурс". Там также отметили, что результаты внешнего независимого оценивания не используются при поступлении. В то же время, абитуриенты могут предоставить сертификат того года, где они имеют самый высокий конкурсный балл.

"Результаты НМТ разных лет нельзя комбинировать, ведь это – целостный тест. Поэтому, например, если вы имеете НМТ 2025 года и 2023 года, то при подаче заявления в электронном кабинете можете использовать результат того года, по которому будете иметь более высокий конкурсный балл", – говорится в сообщении.

Абитуриентам стоит обратить внимание, что для НМТ разных лет действуют разные формулы расчета конкурсного балла.

Кроме того, чтобы воспользоваться результатами тестирования разных лет, необходимо будет регистрировать электронный кабинет на один из сертификатов, а другой добавить в персональном кабинете.

Напомним, для того, что принять участие во вступительной кампании в 2025 году, абитуриентам нужно набрать не менее 15% от общего количества тестовых баллов на НМТ. Однако для каждого предмета количество тестовых баллов отличается. Больше всего нужно получить по истории Украины – восемь баллов.

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