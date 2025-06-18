Поступление-2025: в какие заведения высшего образования нужно предоставлять медицинскую справку

Для поступления в университет на подавляющее большинство специальностей медицинская справка не нужна. Однако каждый вуз может самостоятельно определять необходимый перечень документов для абитуриентов.

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В Порядке приема в учреждения высшего образования в 2025 году не предусмотрено представление медицинских справок. В то же время медицинский осмотр должны проходить поступающие на военные, спортивные и хореографические специальности. Эти специальности требуют обязательного профессионального медицинского отбора.

Для того, чтобы узнать, нужна ли медицинская справка для зачисления в вуз, абитуриентам нужно просмотреть правила поступления или обратиться в приемную комиссию университета.

Заведения высшего образования четко определяют, какая медицинская справка нужна для поступления или для поселения в общежитие.

При поступлении в военные университеты нужно проходить медицинский осмотр военно-врачебной комиссией.

Напомним, Министерство образования и науки упростило правила зачисления учеников на дистанционное образование. Отныне школьникам, которые учатся онлайн или индивидуально, не нужно будет предоставлять медицинские справки в школу. Медицинская справка будет нужна только для очной или при сочетании офлайн с другой формой обучения.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в Украине хотят упростить поступление в некоторые вузы.

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