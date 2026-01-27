Поступление 2026: какие льготы будут иметь внутренне перемещенные лица

Внутренне перемещенные лица (ВПЛ) при поступлении на бакалавриат в 2026 году могут быть переведены на вакантные бюджетные места на специальности с особой поддержкой от государства. Так, украинские абитуриенты должны быть зачисленными на контракт на специальность с господдержкой и иметь не менее 120 баллов по национальному мультипредметному тесту (НМТ).
Места, на которые будут переводить поступающих-ВПЛ, будут оставаться после зачисления абитуриентов, получивших предложение сразу. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства образования и науки Украины.
Абитуриенты, имеющие статус ВПЛ, участвуют в конкурсе на общих условиях. А именно, должны сдать НМТ, а на творческие специальности – пройти творческий конкурс.
Для того, чтобы воспользоваться льготой, информация о ней должна быть в системе Единой государственной электронной базы по вопросам образования. В электронном кабинете необходимо внести реквизиты справки ВПЛ. Если в государственных реестрах не будет информации о ней, нужно будет обратиться лично или по электронной почте в приемную комиссию любого учебного заведения со сканкопиями документов. Работники приемной комиссии добавят данные в систему ЕГЭБО.
Отрасли знаний и специальности с особой поддержкой в 2026 году
|
А Образование
- A2 Дошкольное образование
- A3 Начальное образование
- А4.04 Среднее образование. Математика
- А4.05 Среднее образование. Биология и здоровье человека
- А4.06 Среднее образование. Химия
- А4.07 Среднее образование. География
- А4.08 Среднее образование. Физика и астрономия
- А4.09 Среднее образование. Информатика
- А4.10 Среднее образование. Технологии
- А4.15 Среднее образование. Естественные науки
- А4.16 Среднее образование. Защита Украины
- A5 Профессиональное образование (по специализациям)
- A6.02 Специальное образование. Коррекционная психопедагогика
- A6.03 Специальное образование. Ортопедагогика
- A6.04 Специальное образование. Сурдопедагогика
- A6.05 Специальное образование. Тифлопедагогика
|E Естественные науки математика и статистика
- E3 Химия
- E4 Науки о Земле
- E5 Физика и астрономия
- E6 Прикладная физика и наноматериалы
- E7 Математика
- E8 Статистика
|G Инженерия, производство и строительство
- G1 Химические технологии и инженерия
- G2 Технологии защиты окружающей среды
- G3 Электрическая инженерия
- G4 Энергопроизводство (по специализации)
- G5 Электроника, электронные коммуникации, приборостроение и радиотехника
- G6 Информационно-измерительные технологии
- G7 Автоматизация, компьютерно-интегрированные технологии и робототехника
- G8 Материаловедение
- G9 Прикладная механика
- G10 Металлургия
- G11 Машиностроение (по специализациям)
- G12 Авиационная и ракетно-космическая техника
- G13 Пищевые технологии
- G14 Деревообрабатывающие и мебельные технологии
- G15 Технологии легкой промышленности
- G16 Горное дело и нефтегазовые технологии
- G19 Строительство и гражданская инженерия
|
H Сельское, лесное, рыбное хозяйство и ветеринарная медицина
- H1 Агрономия
- H2 Животноводство
- H3 Садово-парковое хозяйство
- H4 Лесное хозяйство
- H5 Водные биоресурсы и аквакультура
- H7 Агроинженерия
|
J Транспорт и услуги
- J4 Охрана труда
- J6 Авиационный транспорт
- J7 Железнодорожный транспорт
- J8 Автомобильный транспорт
|K Безопасность и оборона
- K1 Государственная безопасность
- K2 Безопасность государственной границы
- K5 Военное управление (по видам вооруженных сил)
- K6 Обеспечение войск (сил)
- K7 Вооружение и военная техника
- K8 Пожарная безопасность
- K10 Гражданская безопасность
