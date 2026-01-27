Поступление 2026: какие льготы будут иметь внутренне перемещенные лица

Внутренне перемещенные лица (ВПЛ) при поступлении на бакалавриат в 2026 году могут быть переведены на вакантные бюджетные места на специальности с особой поддержкой от государства. Так, украинские абитуриенты должны быть зачисленными на контракт на специальность с господдержкой и иметь не менее 120 баллов по национальному мультипредметному тесту (НМТ).

Места, на которые будут переводить поступающих-ВПЛ, будут оставаться после зачисления абитуриентов, получивших предложение сразу. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства образования и науки Украины.

Абитуриенты, имеющие статус ВПЛ, участвуют в конкурсе на общих условиях. А именно, должны сдать НМТ, а на творческие специальности – пройти творческий конкурс.

Для того, чтобы воспользоваться льготой, информация о ней должна быть в системе Единой государственной электронной базы по вопросам образования. В электронном кабинете необходимо внести реквизиты справки ВПЛ. Если в государственных реестрах не будет информации о ней, нужно будет обратиться лично или по электронной почте в приемную комиссию любого учебного заведения со сканкопиями документов. Работники приемной комиссии добавят данные в систему ЕГЭБО.

Отрасли знаний и специальности с особой поддержкой в 2026 году

А Образование
  • A2 Дошкольное образование
  • A3 Начальное образование
  • А4.04 Среднее образование. Математика
  • А4.05 Среднее образование. Биология и здоровье человека
  • А4.06 Среднее образование. Химия
  • А4.07 Среднее образование. География
  • А4.08 Среднее образование. Физика и астрономия
  • А4.09 Среднее образование. Информатика
  • А4.10 Среднее образование. Технологии
  • А4.15 Среднее образование. Естественные науки
  • А4.16 Среднее образование. Защита Украины
  • A5 Профессиональное образование (по специализациям)
  • A6.02 Специальное образование. Коррекционная психопедагогика
  • A6.03 Специальное образование. Ортопедагогика
  • A6.04 Специальное образование. Сурдопедагогика
  • A6.05 Специальное образование. Тифлопедагогика
E Естественные науки математика и статистика
  • E3 Химия
  • E4 Науки о Земле
  • E5 Физика и астрономия
  • E6 Прикладная физика и наноматериалы
  • E7 Математика
  • E8 Статистика
G Инженерия, производство и строительство
  • G1 Химические технологии и инженерия
  • G2 Технологии защиты окружающей среды
  • G3 Электрическая инженерия
  • G4 Энергопроизводство (по специализации)
  • G5 Электроника, электронные коммуникации, приборостроение и радиотехника
  • G6 Информационно-измерительные технологии
  • G7 Автоматизация, компьютерно-интегрированные технологии и робототехника
  • G8 Материаловедение
  • G9 Прикладная механика
  • G10 Металлургия
  • G11 Машиностроение (по специализациям)
  • G12 Авиационная и ракетно-космическая техника
  • G13 Пищевые технологии
  • G14 Деревообрабатывающие и мебельные технологии
  • G15 Технологии легкой промышленности
  • G16 Горное дело и нефтегазовые технологии
  • G19 Строительство и гражданская инженерия

H Сельское, лесное, рыбное хозяйство и ветеринарная медицина
  • H1 Агрономия
  • H2 Животноводство
  • H3 Садово-парковое хозяйство
  • H4 Лесное хозяйство
  • H5 Водные биоресурсы и аквакультура
  • H7 Агроинженерия

J Транспорт и услуги
  • J4 Охрана труда
  • J6 Авиационный транспорт
  • J7 Железнодорожный транспорт
  • J8 Автомобильный транспорт
K Безопасность и оборона
  • K1 Государственная безопасность
  • K2 Безопасность государственной границы
  • K5 Военное управление (по видам вооруженных сил)
  • K6 Обеспечение войск (сил)
  • K7 Вооружение и военная техника
  • K8 Пожарная безопасность
  • K10 Гражданская безопасность

