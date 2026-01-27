Поступление 2026: какие льготы будут иметь внутренне перемещенные лица

Внутренне перемещенные лица (ВПЛ) при поступлении на бакалавриат в 2026 году могут быть переведены на вакантные бюджетные места на специальности с особой поддержкой от государства. Так, украинские абитуриенты должны быть зачисленными на контракт на специальность с господдержкой и иметь не менее 120 баллов по национальному мультипредметному тесту (НМТ).

Места, на которые будут переводить поступающих-ВПЛ, будут оставаться после зачисления абитуриентов, получивших предложение сразу. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства образования и науки Украины.

Абитуриенты, имеющие статус ВПЛ, участвуют в конкурсе на общих условиях. А именно, должны сдать НМТ, а на творческие специальности – пройти творческий конкурс.

Для того, чтобы воспользоваться льготой, информация о ней должна быть в системе Единой государственной электронной базы по вопросам образования. В электронном кабинете необходимо внести реквизиты справки ВПЛ. Если в государственных реестрах не будет информации о ней, нужно будет обратиться лично или по электронной почте в приемную комиссию любого учебного заведения со сканкопиями документов. Работники приемной комиссии добавят данные в систему ЕГЭБО.

Отрасли знаний и специальности с особой поддержкой в 2026 году

А Образование A2 Дошкольное образование

A3 Начальное образование

А4.04 Среднее образование. Математика

А4.05 Среднее образование. Биология и здоровье человека

А4.06 Среднее образование. Химия

А4.07 Среднее образование. География

А4.08 Среднее образование. Физика и астрономия

А4.09 Среднее образование. Информатика

А4.10 Среднее образование. Технологии

А4.15 Среднее образование. Естественные науки

А4.16 Среднее образование. Защита Украины

A5 Профессиональное образование (по специализациям)

A6.02 Специальное образование. Коррекционная психопедагогика

A6.03 Специальное образование. Ортопедагогика

A6.04 Специальное образование. Сурдопедагогика

A6.05 Специальное образование. Тифлопедагогика

E Естественные науки математика и статистика E3 Химия

E4 Науки о Земле

E5 Физика и астрономия

E6 Прикладная физика и наноматериалы

E7 Математика

E8 Статистика

G Инженерия, производство и строительство G1 Химические технологии и инженерия

G2 Технологии защиты окружающей среды

G3 Электрическая инженерия

G4 Энергопроизводство (по специализации)

G5 Электроника, электронные коммуникации, приборостроение и радиотехника

G6 Информационно-измерительные технологии

G7 Автоматизация, компьютерно-интегрированные технологии и робототехника

G8 Материаловедение

G9 Прикладная механика

G10 Металлургия

G11 Машиностроение (по специализациям)

G12 Авиационная и ракетно-космическая техника

G13 Пищевые технологии

G14 Деревообрабатывающие и мебельные технологии

G15 Технологии легкой промышленности

G16 Горное дело и нефтегазовые технологии

G19 Строительство и гражданская инженерия

H Сельское, лесное, рыбное хозяйство и ветеринарная медицина H1 Агрономия

H2 Животноводство

H3 Садово-парковое хозяйство

H4 Лесное хозяйство

H5 Водные биоресурсы и аквакультура

H7 Агроинженерия

J Транспорт и услуги J4 Охрана труда

J6 Авиационный транспорт

J7 Железнодорожный транспорт

J8 Автомобильный транспорт

K Безопасность и оборона K1 Государственная безопасность

K2 Безопасность государственной границы

K5 Военное управление (по видам вооруженных сил)

K6 Обеспечение войск (сил)

K7 Вооружение и военная техника

K8 Пожарная безопасность

K10 Гражданская безопасность

