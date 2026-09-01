Поступление 2026: МОН назвало самые популярные специальности и сколько студентов на них зачислили
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В украинские высшие учебные заведения поступило более 1 миллиона заявлений на поступление. Из них были зачислены 222 342 абитуриента: 70 510 — на бюджет, 151 832 — на контракт. Более половины первокурсников, 57,2%, будут учиться в пяти крупнейших образовательных центрах: Киеве, Львове, Одессе, Харькове и Днепре.
Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины. При этом больше всего абитуриентов было зачислено на специальность менеджмент. Рекомендации получил 19 681 абитуриент.
Какие специальности стали самыми популярными
49 475 абитуриентов, зачисленных на бюджет, будут обучаться по специальностям, пользующимся особой поддержкой государства. Это, в частности, будущие учителя, инженеры, строители, аграрии и специалисты других направлений, подготовку которых государство стимулирует в соответствии с потребностями страны – это 50,2% вновь зачисленных студентов, которые будут учиться по государственному заказу.
6 132 абитуриента воспользовались квотой-2 – специальными условиями поступления для определенных категорий абитуриентов с временно оккупированных территорий и территорий активных боевых действий. Сохраняется значительный спрос на обучение в прифронтовых регионах: на конкурсные предложения высших учебных заведений в этих областях пришлось 29% всех вступительных заявлений.
Как известно, вузы прифронтового Харькова получили 100 тысяч заявлений от абитуриентов, что на 7 тысяч больше, чем в 2025 году. Пятая часть абитуриентов выбрала для обучения Харьковский национальный университет имени Каразина. Самой популярной специальностью стала психология. Несмотря на то, что конкурс небольшой, бюджетных мест много. В то же время самый высокий конкурс наблюдается на стоматологию, физическую терапию и реабилитацию.
Напомним, что не менее 51% выпускников школ смогут учиться в вузах Украины за государственный счет — по бюджету или по гранту. Верховная Рада проголосовала за соответствующий законопроект. Таким образом, гранты становятся полноценным, наряду с бюджетными местами, механизмом оплаты обучения. Гранты будут различаться по назначению. Так, академические — по результатам национального мультипредметного теста (НМТ), социальные — для уязвимых категорий, специальные — за достижения в спорте и искусстве, а также отдельные Гранты Героев — для ветеранов, лиц с инвалидностью вследствие войны и участников Революции Достоинства.
Ранее OBOZ.UA сообщал, что антирекорд на вступительных экзаменах 2026 года в Киеве поразил украинцев.
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