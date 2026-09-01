Поступление 2026: МОН назвало самые популярные специальности и сколько студентов на них зачислили

В украинские высшие учебные заведения поступило более 1 миллиона заявлений на поступление. Из них были зачислены 222 342 абитуриента: 70 510 — на бюджет, 151 832 — на контракт. Более половины первокурсников, 57,2%, будут учиться в пяти крупнейших образовательных центрах: Киеве, Львове, Одессе, Харькове и Днепре.

Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины. При этом больше всего абитуриентов было зачислено на специальность менеджмент. Рекомендации получил 19 681 абитуриент.

Какие специальности стали самыми популярными

психология – 12 140;

среднее образование – 9 094;

филология – 8 754;

маркетинг – 7 979.

49 475 абитуриентов, зачисленных на бюджет, будут обучаться по специальностям, пользующимся особой поддержкой государства. Это, в частности, будущие учителя, инженеры, строители, аграрии и специалисты других направлений, подготовку которых государство стимулирует в соответствии с потребностями страны – это 50,2% вновь зачисленных студентов, которые будут учиться по государственному заказу.

6 132 абитуриента воспользовались квотой-2 – специальными условиями поступления для определенных категорий абитуриентов с временно оккупированных территорий и территорий активных боевых действий. Сохраняется значительный спрос на обучение в прифронтовых регионах: на конкурсные предложения высших учебных заведений в этих областях пришлось 29% всех вступительных заявлений.

Как известно, вузы прифронтового Харькова получили 100 тысяч заявлений от абитуриентов, что на 7 тысяч больше, чем в 2025 году. Пятая часть абитуриентов выбрала для обучения Харьковский национальный университет имени Каразина. Самой популярной специальностью стала психология. Несмотря на то, что конкурс небольшой, бюджетных мест много. В то же время самый высокий конкурс наблюдается на стоматологию, физическую терапию и реабилитацию.

Напомним, что не менее 51% выпускников школ смогут учиться в вузах Украины за государственный счет — по бюджету или по гранту. Верховная Рада проголосовала за соответствующий законопроект. Таким образом, гранты становятся полноценным, наряду с бюджетными местами, механизмом оплаты обучения. Гранты будут различаться по назначению. Так, академические — по результатам национального мультипредметного теста (НМТ), социальные — для уязвимых категорий, специальные — за достижения в спорте и искусстве, а также отдельные Гранты Героев — для ветеранов, лиц с инвалидностью вследствие войны и участников Революции Достоинства.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что антирекорд на вступительных экзаменах 2026 года в Киеве поразил украинцев.

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