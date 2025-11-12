Поступление в аспирантуру 2025: МОН зафиксировало неожиданную тенденцию среди женщин

В Украине в 2025 году вдвое увеличилось количество женщин, поступивших в аспирантуру. Зато мужчины старше 25 лет составили лишь треть поступающих.

Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Николай Трофименко изданию NV. По его словам, это стало доказательством того, что образовательные траектории возвращаются к настоящим целям.

"В последипломном образовании появилась новая тенденция: больше женщин выбирают аспирантуру – в этом году их вдвое больше, чем в прошлом году. Зато мужчины старше 25 лет составляют лишь треть всех поступающих. Это еще одно доказательство того, что модель "образование как отсрочка" больше не работает: образовательные траектории очищаются от нерыночных стимулов и возвращаются к настоящим целям – повышению квалификации и научной карьере", – отметил Трофименко.

Напомним, Министерство образования и науки распределило почти 5 тысяч бюджетных мест в аспирантуре в 2025 году. Впервые был применен критериальный подход. Особенностью критериального подхода является учет ряда показателей успешности деятельности высших учебных заведений в сфере науки, подготовки и аттестации специалистов.

В частности, это касается количества выпускников-магистров и успешных защит диссертаций на соискание ученой степени доктора философии по соответствующей отрасли знаний (специальности), количества аккредитованных научно-образовательных программ, объемов поступлений в общий и специальный фонды по результатам выполнения научных и научно-технических работ.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что студенты 2024 года поступления почти все добросовестно ходят на пары. В МОН считают, что решение увеличить количество мест на дневной форме на третьем уровне получения образования до 7 тысяч было верным.

