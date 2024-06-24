Поступление в колледжи 2024: изменились основания для зачисления на контракт

Украинские колледжи будут самостоятельно решать, каким будет основание для зачисления на контракт. В частности, абитуриенты смогут поступать как на основе рассмотрения мотивационного письма, так и через прохождение индивидуального собеседования. Такие изменения предусматриваются обновленным Порядком приема в учреждения профессионального образования.

Об этом сообщило Министерство образования и науки на официальном сайте. Ранее предполагалось, что поступление на контракт может происходить только при рассмотрении мотивационных писем.

Прием на обучение будет проводиться по специальностям в соответствии с Перечнем отраслей знаний и специальностей. Поступающие могут подать в совокупности по всем основам поступления до пяти заявлений на бюджет и до пятнадцати заявлений по всем источникам финансирования.

Продолжительность каждой дополнительной сессии регистрации заявления – не менее трех и не более тридцати календарных дней. Вступительная кампания завершается 31 октября 2024 года.

Напомним, абитуриенты, планирующие поступать в колледжи в 2024 году, должны пройти творческий конкурс, предусматривающий проверку и оценивание творческих или физических способностей. После 11 класса ученики принимаются на первый год обучения с сокращенным сроком. В то же время поступить в колледж могут абитуриенты, имеющие степень младшего бакалавра, бакалавра или магистра, которые получают степень высшего образования не менее одного года и выполняют в полном объеме индивидуальный учебный план.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как хотят изменить график обучения в ЗВО и колледжах Украины.

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