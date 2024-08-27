Поступление в магистратуру 2024 года: МОН продлило срок подачи заявления

Украинским абитуриентам продлили сроки подачи документов для зачисления в магистратуру на бюджет. Соискатели образования имеют время до 18:00 27 августа.

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Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий на официальной странице Facebook. Он отметил, что сроки подачи документов продлили из-за обстрелов и проблем с поставками электроэнергии, которые возникли 26 августа.

"В связи с сегодняшними обстрелами рашистов и проблемами, возникшими в некоторых городах и регионах с постоянными поставками электроэнергии, срок подачи документов для зачисления в учреждения высшего образования на бюджетные места на магистерские программы продлен до 18:00 завтра (27.08)", – написал чиновник.

Напомним, почти 40% поступающих в магистратуру выбирали предметное тестирование по специальности "Управление и администрирование" для сдачи единого профессионального вступительного испытания (ЕПВИ). В общей сложности для прохождения предметного теста зарегистрировалось 72 182 абитуриента.

Те поступающие, которые не определились с выбором специальности, могли подать заявки на прохождение ЕПВИ по двум предметам. В частности, таких абитуриентов оказалось 18886.

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