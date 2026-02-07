'Працівник' и 'співробітник': чем на самом деле отличаются эти слова

Украинский язык богат синонимами, однако в официально-деловом стиле каждое слово имеет свое четкое место и юридическую нагрузку. Часто слова "працівник" и "робітник" употребляют как взаимозаменяемые, хотя между ними существует существенная разница, даже закрепленная на уровне законодательства.

Понимание этих различий помогает не только правильно оформлять документы, но и избегать ошибок в трудовом праве. В частности, терминология влияет на установление испытательного срока и определение квалификации лица. Предлагаем разобраться, в чем заключается лингвистическая и правовая специфика этих понятий.

Значение слова "працівник"

Согласно нормам Кодекса законов о труде (КЗоТ) и Налогового кодекса, термин "працівник" является обобщающим. Это любое физическое лицо, которое работает по трудовому договору и выполняет определенные функции на предприятии или в учреждении. Юридически каждый, кто официально трудоустроен – от директора до уборщика – является "працівником".

Разница между "робітником", "працівником" и "співробітником"

В литературном языке разница между словами еще более выразительна. Словари определяют "робітника" прежде всего как создателя материальных ценностей, представителя промышленной сферы (например, "робітник" завода или сцены). В то же время "працівник" – это более широкое определение члена любого коллектива: научного, творческого, торгового или управленческого.

Интересно, что оба слова имеют общее значение – "трудівник", однако употребляются в разных контекстах:

Працівник: научный, литературный, руководящий (тот, кто работает в определенной области культуры, науки или прессы). Каждого рабочего завода можно назвать работником, но не каждый работник (например, банковский служащий или учитель) является рабочим.

Робітник: квалифицированный, заводской, сельскохозяйственный (тот, чей труд чаще всего связан с производственными процессами). Примеры: молодой рабочий, рабочие металлургического комбината.

Співробітник:официальное название должности (особенно в научной сфере). Пример: молодший науковий співробітник, співробітник Інституту філології.

Важно не стоит путать "робітника" с другими профессиями. Например, выражение "науковий робітник" является ошибочным – правильно говорить "науковий працівник".

Обратите внимание на различия в употреблении:

Робітник сцени – технічний персонал, що монтує декорації.

Працівник сцени – творчий склад: актори, режисери.

Кваліфікований робітник – майстер своєї справи на виробництві.

Кваліфікований працівник – будь-який фахівець із високим рівнем підготовки.

Співробітник – молодший науковий співробітник, співробітник Інституту філології, співробітник редакції газети, співробітник правоохоронних органів.

Типичные ошибки

Избегайте предложений как: "З країни виїжджають тисячі наукових співробітників". Если вы не указываете конкретное учреждение, правильно употреблять общее понятие "наукові працівники" или "науковці".

