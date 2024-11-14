Правил не знают, со словарями работать не умеют: названы самые распространенные ошибки учеников 6 и 8 классов по украинскому языку

Украинские школьники 6 и 8 классов, несмотря на то, что учат правила по украинскому языку, все же не запоминают их. Также у них возникают проблемы с правильным написанием новых слов, потому что они не могут реализовать знания на практике.

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Также дети не умеют работать со словарем, хотя знакомятся с ними еще в начальной школе. Об этом отмечает заместитель директора Украинского центра оценивания качества образования Василий Терещенко в интервью Новой украинской школе.

"Дети знакомятся со словарями в начальной школе – толковыми, орфоэпическими и т.д. – но это явление не повторяющееся. То есть нет такого, что учительница предлагает каждый урок детям пользоваться словарями, чтобы выполнить какую-то задачу. Это спорадическая деятельность, которая, как показал мониторинг, тоже не имеет никакого эффекта на учеников", - говорит Терещенко.

Кроме того, у школьников не закрепляются знания по звуково-буквенному анализу слов. Лишь четверть участников тестирования, проводимая Государственной службой качества образования, смогла установить соответствия между звуковым и буквенным рядом.

Сложности дети имели и в заданиях опровержения правил об употреблении апострофа в неологизмах.

"Как только ученики должны актуализировать какую-то теорию, чтобы выполнить задачи, их успешность сразу снижается. Как только появляется определенное осложнение или в грамматической форме, или в орфографической, когда нужно вспомнить норму, отбросить что-то и двигаться дальше, ученикам это сложно", – добавляет специалист.

Результаты тестирования свидетельствуют о том, что при переходе учащихся из начальной школы в 5 класс у них не происходит углубления и закрепления представлений о фонетической и графической системе языка. Итак, когда они переходят в следующий класс, предварительные знания "выветриваются". По словам Терещенко, незнание одной темы влечет за собой незнание другой.

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