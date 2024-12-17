Правила воспитания счастливых детей от 6 крупных учителей, открывавших собственные школы

Когда родители дают свободу своим детям и ценят их индивидуальность, ребята вырастают уверенными в себе и счастливыми. Взрослым не обязательно соблюдать все советы, которые они слышат от специалистов, ведь взгляды могут отличаться друг от друга.

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Всвіті собрали правила воспитания счастливых детей от учителей, открывавших собственные школы. Их системы направлены на построение доверчивых и крепких семейных отношений, а также на том, чтобы мальчики и девочки росли полноценными личностями.

Система Монтессори, основатель – Мария Монтессори

Монтессори – первая женщина в Италии, окончившая медицинский институт и работавшая с больными детьми. Ее подход к воспитанию популярен во многих странах. Кроме того, ее несколько раз номинировали на Нобелевскую премию.

Согласно ее взглядам, с детьми нужно общаться вежливо, уважая их. Кроме того, она не советует смотреть на малышей сверху вниз, а говорить когда глаза на одном уровне. Специалист также советует сделать для мальчиков и девочек соответствующие их росту стул, стол, крючки для одежды, которыми они смогут пользоваться самостоятельно.

Кроме того, согласно методике Монтессори, не стоит делать за ребенка то, что он может сделать сам. Когда родители поддерживают малышей и не запрещают им выражать свои чувства, то они растут уверенными в себе. Также стоит привлекать мальчиков и девочек в помощь к бытовым делам. Игрушки должны быть из натуральных материалов.

Реджио-педагогика, основатель – Лорис Малагуцци

Согласно взглядам основателя, дети с рождения говорят на 100 языках: через рисунки, игру, пение и т.д. Однако взрослые часто пытаются заглушить большинство этих проявлений. Мальчики и девочки не должны слышать, что они неправы в каком-то вопросе, вместо этого их нужно расспросить почему они так думают и рассказать им, какие еще существуют взгляды. Таким образом они увидят, что есть разные точки зрения.

Перед тем как что-то объяснить, родителям важно спросить у ребенка, что он уже об этом знает. Ведь малыш потеряет интерес, если ему рассказывать вещи, которые он уже знает. В то же время, задавая больше вопросов, нуждающихся в развернутом ответе, мальчики и девочки будут учиться рассуждать и высказывать свои мысли. Также нужно давать возможность как можно чаще выбирать.

Вальдорфская педагогика, основатель – Рудольф Штайнер

Вальдорфские школы имеют целью вырастить уверенного в себе человека, привить к труду и открыть творческие способности. В таких учебных заведениях не проводят контрольных и не ставят оценки.

Согласно взглядам Штайнера, каждый ребенок уникален, поэтому нужно видеть и принимать особенности каждого из них. Скучающие параграфы учебников обучают меньше, чем интересные и увлекательные истории. Также школьникам следует проводить больше времени на природе, чтобы они учились наблюдать, видеть красоту и жить в гармонии с миром. Простые игрушки помогают лучше развивать воображение, а ежедневные ритуалы помогают чувствовать себя в безопасности и учат организованности.

Школа Саммерхилл, творец – Александр Нилл

В этой школе дети могут не учиться и не посещать уроки определенный период. В среднем ученики бездельничают 3 месяца, а затем начинают ходить на обучение.

Согласно взглядам автора методики, если малышу часто говорят "нет", он начинает говорить "нет" по жизни. Кроме того, не учащийся должен подходить для школы, а наоборот. К тому же, школьники нуждаются в свободе, однако это не то же самое, что вседозволенность. В то же время нужно учить детей ничего не бояться, а не запугивать их страшными последствиями их проступков.

Инструментальная педагогика, основатель – Джон Дьюи

Эта методика имеет цель научить ребенка находить выход из любой ситуации и приспосабливаться к окружающей среде. Поэтому школьников следует научить выполнять конкретные задания, а не давать им абстрактные знания по учебникам. Согласно мнениям Дьюи, у учеников должно быть больше практических упражнений, ведь действия приводят к результатам. Кроме того, не стоит стыдить ребенка за неудачи, потому что провалы помогают стать лучше. По его словам, все великие научные достижения состоялись потому, что кто-то не побоялся использовать свое воображение.

Метод Селестена Френе

Педагог открыл школу в 24 года и помогал детям, которые отстают в развитии. Несмотря на то, что в учебном заведении не было учебников и домашних заданий, школьники достигали выдающихся результатов и были всесторонне развитыми.

Согласно его идеям, если детей заставлять делать даже приятное занятие, оно может стать для них невыносимым. Когда школьников наказывают, то это унижает обоих – того, кто наказывает, и того кого наказывают. Школьники, которые научились раньше выполнять обычные бытовые дела, становятся более уверенными и самодостаточными в будущем. Также, согласно советам Френе, с ребятами следует вести переговоры, а не запрещать. Таким образом они будут знать, что их голос имеет значение.

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