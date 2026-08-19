Правильно ли говорить на украинском "стриж": как мелодично назвать эту птицу

Проворные перелетные птицы стрижи часто гнездятся в Украине, однако здесь их называют по-другому. Хотя вариант "стриж" встречается в некоторых словарях и художественных произведениях прошлого века, для украинской языковой традиции гораздо более естественным является другое название.

Речь идет о названии "серпокрилець", которое официально закреплено в орнитологических справочниках и присутствует в словарях. Это название отражает уникальную форму крыльев этой птицы. Современные украинские писатели и исследователи все чаще отдают предпочтение именно этому благозвучному слову, возвращая его в активное употребление.

Как назвать стрижа на украинском языке

Название "серпокрилець" возникло благодаря характерному внешнему виду птицы во время парения. Его длинные, тонкие и изогнутые крылья в воздухе по форме напоминают острый серп, что и легло в основу официального названия всего семейства – серпокрыльцевые. Несмотря на то, что в литературе советского периода активно употреблялось слово "стриж", в современных украинских произведениях и научных работах используется именно аутентичный вариант. Кроме того, в народной речи существует немало других точных синонимов, таких как:

серпорізка,

серпокрил,

серпик,

серпокрилець,

чорна ластівка,

ластуна,

юрик

юричок.

Эти удивительные птицы являются настоящими рекордсменами по времени пребывания в небе, ведь проводят в воздухе практически всю свою жизнь. В полете серпокрыльцы способны разгоняться до поразительных скоростей, питаться, спать в полете и даже преодолевать до четырехсот километров за сутки в поисках пищи.

Из-за особенностей строения очень коротких лапок птица почти не способна передвигаться по земле, однако в небесном пространстве она остается непревзойденным мастером выносливости. Эти пернатые способны находиться в непрерывном полете до десяти месяцев подряд.

OBOZ.UA предлагает узнать украинское название птицы "куропатка".

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