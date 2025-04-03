Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника переименовали

Прикарпатский национальный университет официально получил новое название. Следовательно, в редакции устава используется Карпатский национальный университет им. Василия Стефаника.

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Об утверждении новой редакции устава университета сообщил на заседании ученого совета и конференции трудового коллектива исполняющий обязанности ректора Игорь Цепенда. Информация появилась на официальном сайте вуза.

Изменения предложил новый Наблюдательный совет учебного заведения, чтобы реализовать правительственный эксперимент по развитию автономии университетов.

Также Цепенда продемонстрировал коллективу новый логотип Карпатского национального университета, автором которого является студентка 2 курса Учебно-научного института искусств, специальности "Графический дизайн".

Напомним, Львовский национальный медицинский университет имени Даниила Галицкого (ЛНМУ) получил статус государственного некоммерческого предприятия. Это первый вуз, который одновременно выполняет функции больницы и высшего образования. Благодаря изменениям университет сможет автономно принимать управленческие решения и реализовать концепцию современной университетской больницы.

Процесс реорганизации начался в июле 2024 с работы Университетской больницы ЛНМУ. В настоящее время в заведении функционирует 16 клинических кафедр университета, 13 отделений, три из которых – паллиативной помощи, пластической хирургии и гинекологии – открыли в этом году. В скором времени начнет принимать пациентов отделение интервенционной радиологии.

Следующим этапом в реорганизации станет присоединение Львовской областной клинической больницы к ЛНМУ. Это объединит качественную помощь пациентам с подготовкой специалистов по мировым стандартам.

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