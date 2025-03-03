В Украине в 2025 году объединят еще 7-8 университетов: кого это коснется

В Министерстве образования и науки планируют продолжать слияние украинских высших учебных заведений для оптимизации их работы. На 2025 год, по предварительным данным, запланировано не менее семи объединений университетов, но окончательного плана еще в ведомстве не приняли.

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О планах объединить в течение года 7-8 вузов недавно рассказывал глава комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак после поездки в Умань вместе с заместителем главы МОН Михаилом Винницким. В то же время по запросу СМИ в образовательном ведомстве отметили, что среднесрочный план реорганизации вузов еще не утвержден.

Сделать это в МОН обещают в IV квартале 2025 года. Какие именно учреждения высшего образования объединят в этом году и по каким критериям их будут выбирать – пока неизвестно.

В то же время, министр образования и науки Оксен Лисовой во время часа вопросов к правительству в парламенте сказал, что план объединения вузов уже создан и его передали исполнительной власти в регионах для ознакомления.

На выбор реорганизуемых учреждений будет влиять местная демографическая ситуация, количество поступающих и приоритет государства развивать профессионально-техническое образование.

Такую стратегию, по словам главы МОН, поддерживают Европейская комиссия и Всемирный банк. Международные кредиты и гранты от этих структур составляют часть финансирования модернизации вузов.

Отметим, что в мае 2024 МОН заявляло о планах оптимизировать университеты в Каменец-Подольском и Умани. Сергей Бабак также намекнул, что одно из объединений может быть в городе Умань Черкасской области. По его словам, речь идет о двух государственных университетах, один из которых имеет аграрное направление, другой – педагогическое.

Речь может идти об Уманском государственном педагогическом университете имени Павла Тычины и Уманском национальном университете садоводства. Однако официальной информации пока нет.

"Очень похоже, что равноправное объединение двух средних по размеру университетов может стать фундаментом создания мощного регионального университета", — добавил Бабак.

Как сообщал OBOZ.UA, первым городом, где завершился процесс реорганизации вузов, стал Львов: во Львовскую политехнику присоединили Украинскую академию книгопечатания, во Львовский национальный университет им. И. Франко присоединили Институт физической оптики им. О. Влоха, а Университет ветеринарной медицины и биотехнологий в скором времени станет Университетом ветеринарной медицины и природопользования.

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