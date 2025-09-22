'Пріоритет' или 'приорітет': как будет правильно на украинском

В украинском языке нередко возникают сомнения относительно правильного написания иноязычных слов. Один из самых частых вопросов касается слова "пріоритет": правильно ли употреблять именно такую форму, или, возможно, стоит говорить "пріоритет" или "приорітет"?

Видео дня

Часто интуиция подсказывает последний вариант, однако он считается языковой ошибкой. Доктор филологических наук Александр Пономарив объяснил, почему нормативной является форма "пріоритет", приведя правила употребления гласных после согласных в заимствованных словах.

Александр Пономарив заметил: "Буква "р" входит в девятку букв, после которых в иноязычных словах пишем "и", а не "і", но перед следующим гласным везде пишем "і": "історичний", но "історія", "фізика", но "фізіологія". Поэтому и "пріоритет", а не "приоритет".

Значение слова "приоритет":

Приоритет происходит от латинского "prior", что означает "первый", или "старший". Оно может обозначать первенство в открытии, изобретении, высказывании идеи. Или же преимущественное право, значение чего-то, или преимущество над кем-то, чем-то.

В математике и программировании "приоритет" операции или оператора означает формальное свойство, влияющее на очередность выполнения при отсутствии явного указания о последовательности вычисления.

Склонение слова "пріоритет":

називний – пріорите́т (пріорите́ти)

родовий – пріорите́ту (пріорите́тів)

давальний – пріорите́тові, пріорите́ту (пріорите́там)

знахідний – пріорите́т (пріорите́ти)

орудний – пріорите́том (пріорите́тами)

місцевий – пріорите́ті, пріоритетові, пріоритету (пріорите́тах)

кличний – пріорите́те (пріорите́ти).

OBOZ.UA ранее писал о правильном переводе слова "скакалка".

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.