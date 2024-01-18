Синегубов рассказал о дальнейшей судьбе харьковских вузов: проект еще обсуждается

Начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов рассказал, что относительно объединения вузов постоянно проходит коммуникация с Министерством образования и науки. По его словам, проект еще обсуждается. Далее планируются встречи с коллективами, и только после этого будут приняты какие-то решения.

Об этом глава Харьковской ОВА сказал во время брифинга. Он отметил, что речь идет о выживании, эффективности и о том, чтобы учебные заведения остались существовать.

"Этот вопрос идет именно об эффективности, о том, чтобы вузы в принципе остались у нас существовать. Мы проводили аналитику наборов в 22-м и 23-м годах, сравнивали с тенденцией наборов 21-го года. Надо посмотреть, если 70% научно-педагогического состава университетов работает на 0,25 ставки, в том или ином университете, то, наверное, там что-то не так. Наверное, что-то нужно делать либо с руководством того или иного вуза, либо с менеджментом. Или принимать какие-то организационные меры для того, чтобы вузы действительно остались и фактически выжили, люди не потеряли свои рабочие места", – сказал Синегубов.

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Он добавил, что вопрос касается не только педагогического университета и Харьковского национального автомобильно-дорожного университета, а и других вузов, у которых схожие проблемы.

"Все это зависит, прежде всего, от коллективов и руководства того или иного учебного заведения. Если говорить о национальном педагогическом университете Харьковский, то из системы педагогических университетов он один из самых сильных. Однако если его сравнивать с другими учебными заведениями другой направленности, то здесь возникают вопросы. Поэтому мы проводим постоянные переговоры с Минобразования и действительно будем искать какие-то решения, которые бы шли на пользу наших университетов", – сказал руководитель ОВА.

Напомним, МОН планирует реорганизовать сеть вузов, в частности объединять некоторые учебные заведения. К другим педагогам, выступающим против объединения учебных заведений в Харькове, присоединились и образовательные работники Одесского государственного экологического университета, который должны присоединить к Одесскому национальному университету имени Мечникова.

В частности, ассистент кафедры экологии и охраны окружающей среды в ОДЕКУ Владислав Михайленко отметил, что, несмотря на встречу коллективов вузов с представителями МОН, никаких протоколов или четкой информации никто не получил. Педагог уверяет, что информацию о реорганизации университетов работники узнали из социальных сетей, так же, как и не были предоставлены дорожные карты и не проведены встречи с участниками образовательного процесса.

"Отдельный акцент должен быть направлен на ознакомление образовательного сообщества с содержанием и преимуществами таких менеджерских решений. Также конструктивный анализ деятельности университетов и профессиональный разговор с их представителями, на основе которых будут приниматься решения. Все так, как правильно было сказано господином Михаилом Винницким. Но не наоборот – сначала решение, а затем разговор и анализ для доказательства этого вывода", – написал Михайленко.

Он добавил, что коллектив учебного заведения и дальше будет продолжать борьбу и хотят быть услышанными.

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