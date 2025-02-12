Профессор объяснил, почему большинство компаний стараются не брать на работу недавних выпускников вузов

60% компаний, принявших участие в американском опросе, указали, что выпускникам университетов не хватает опыта работы в реальном мире, глобального мышления (57%), навыков работать в команде (55%) и других умений. Кроме того, корпорации отмечают, что им приходится вкладывать слишком много средств в обучение таких сотрудников. Именно это становится основными причинами, почему предприятия не хотят брать на работу недавних выпускников вузов.

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Профессор и ученый Александр Костюк проанализировал результаты исследования, обнародовав на странице Facebook главные выводы. Согласно данным, почти половина руководителей компаний выбират нанять фрилансера, чем недавнего выпускника. Еще 45% предпочтут бывшего работника, вышедшего на пенсию. А 30% скорее оставят должность незаполненной.

"Лідери вважають, що головними причинами є те, що нещодавні випускники не мають досвіду роботи в реальному світі (60%), їм бракує глобального мислення (57%), вони не вміють працювати в команді (55%), їхнє навчання коштує надто дорого (53%), вони не мають потрібних навичок (51%) та погано володіють діловим етикетом (50%)", – йдеться у тексті.

78% компаний, которые нанимали недавних выпускников в течение последнего года, указали, что уже уволили часть из них.

Также свое мнение высказали и HR-лидеры. В частности, 91% респондентов отметили, что адаптация и обучение выпускников стоит дороже, чем более опытных работников. В то же время 69% отметили, что это стоит, по меньшей мере, вдвое дороже. Кроме того:

96% указали, что вузы должны брать на себя больше ответственности за подготовку студентов к работе;

75%, что большинство программ в университетах вообще не готовят людей к работе;

Большинство выпускников (85%) хотели бы, чтобы университет лучше подготовил их к работе. И только 24% считают, что владеют всеми необходимыми навыками.

В то же время, 77% бывших студентов отметили, что получили лучшую подготовку на первом месте работы, чем во время обучения в вузе. Более половины выпускников подчеркнули, что высшее образование совсем не подготовило их к работе.

Костюк отметил, что существует проблема в коммуникации и результативном сотрудничестве между учебными заведениями и рынком труда. По его словам, Украине нужно перенять подобный опыт. В частности, чтобы иметь информацию о том, сколько вузов проводят подобные опросы, сколько выпускников могут сказать, где они получили больше опыта – на работе или в университете.

"Результаты опроса свидетельствуют о существовании проблемы в надлежащих коммуникациях и результативном сотрудничестве между университетами и рынком труда, особенно в части формирования студентами соответствующих квалификационных навыков. К примеру, как часто университеты в Украине проводят подобные комплексные опросы среди своих выпускников и работодателей? Больше или меньше 77% выпускников университетов в США?", – пишет ученый.

Профессор отмечает, что в Украине около 60% молодежи в возрасте 25-34 лет имеет высшее образование. Однако только 35% работают там, где она не нужна. В то же время 53% работают с требованием высшего образования, однако не по специальности. Костюк уверяет, что опыт США, в первую очередь, нужен именно поставщикам услуг высшего образования.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в Украине качество образования выше, чем в Африке, а зарплаты ниже. Такая ситуация может привести к "вымиранию" учителей.

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