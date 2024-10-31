Прогресс равен 4 месяцам обучения. Исследование показало, эффективно ли привлекать родителей к учебному процессу

Исследование, проведенное учеными из Британии, показало, что активное привлечение родителей к обучению школьников положительно влияет на их успешность. В среднем дети, чьи родители участвовали в их обучении, показали прогресс, равный четырем дополнительным месяцам учебы.

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Результаты исследования Teaching and Learning Toolkit опубликовали на сайте The Education Endowment Foundation – благотворительной организации, основанной в 2011 году для повышения уровня образования самых бедных учеников английских школ. Подходы к привлечению родителей оценивали в 10 странах мира и везде получили почти одинаковые результаты.

Авторы объяснили, что подразумевают общее привлечение родителей к поддержке детей, например в чтении или выполнении домашних заданий, а также привлечение непосредственно к учебной деятельности детей.

Эффективность измеряли в месяцах – то есть сколько времени дополнительно должен учиться ученик, чтобы достичь таких же результатов, как при применении определенного подхода.

Результаты показали, что средняя эффективность подходов, включающих привлечение родителей, эквивалентна примерно четырем дополнительным месяцам учебы в течение года. Большую пользу такие подходы приносят школьникам с низкими предыдущими достижениями.

Как правило, эффект выше для дошкольников и начальной школы.

Так, для дошкольников польза от привлечения родителей равна +5 месяцам дополнительного обучения, для учеников начальной школы – + 4 месяца, а для средней школы – + 2 месяца.

Кроме того, родительское участие значительно полезнее для овладения письма и чтения (+5 месяцев), чем для изучения математики (+3 месяца).

Ученые акцентируют внимание, что поощрение родителей к непосредственному участию в выполнении домашних заданий может показаться привлекательным, однако школам следует учитывать, имеют ли родители знания и навыки, чтобы оказывать детям надлежащую поддержку, особенно на уровне средней школы.

Как сообщал OBOZ.UA, учительница из Киева отметила, что для того чтобы школьники показывали успехи в учебе и имели к этому мотивацию, уроков в школе бывает мало. Родители дома должны тоже заниматься с детьми, болеть за учебный процесс ребенка, хвалить его и работать в тандеме с учителем.

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