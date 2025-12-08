Пропустил школу – плати 100 евро. Украинка рассказала о строгих правилах в Нидерландах для родителей, которые ради экономии идут на хитрость

В Нидерландах родители школьников хотят проводить отпуска не во время каникул, ведь в это время очень растут цены на билеты и путевки. Для того, чтобы отпросить ребенка, нужно писать заявление на имя директора минимум за месяц до поездки, однако он может отказать в такой просьбе.

Об этом в интервью OBOZ.UA рассказала украинская учительница Татьяна Пастернак, которая сейчас проживает в Нидерландах. По ее словам, если ребенок без уважительной причины пропускает обучение, то родители могут заплатить за это штраф в размере от 50 до 100 евро (почти 2 500 – 5 000 грн) за один день.

"Когда работала учительницей в украинской школе, один мой ученик посреди учебного года поехал с семьей на отдых в Египет. Вернулся, конечно, с загаром, а его мама написала в дневнике, что он болел. Если такая ситуация случилась бы здесь, то только за день пропуска пришлось бы заплатить от 50 до 100 евро (почти 2 500 – 5 000 грн). Конечно, можно отпроситься, но для этого нужно писать официальное заявление минимум за месяц до поездки, и директор должен его подтвердить. Хотя он может и отказать, ведь многие родители, особенно иностранцы, хотят путешествовать не во время школьных каникул", – отметила Пастернак.

Если ребенка нет в школе из-за болезни, то ему не нужно идти к врачу, чтобы взять справку, а необходимо лишь сообщить в учебное заведение. Администрация не будет проверять, действительно ли ребенок болеет. В то же время школьники могут посещать уроки с кашлем, насморком или болью в горле, а также при условии, что их температура не превышает 38 градусов.

Напомним, в Германии родители учеников, чтобы воспользоваться возможностью приобрести более дешевые авиабилеты, несколько хитрят и покупают их на несколько дней раньше до начала каникул в школе. Однако чтобы получить такую возможность, им нужно взять разрешение у директора школы. Есть родители, которые не хотят афишировать свою поездку и брать необходимую справку, поэтому дети просто не идут в школу. И в аэропорту они получают штраф от полиции. На третий раз родителей могут посадить в тюрьму. Взрослые прибегают к таким действиям, чтобы сэкономить средства, ведь во время каникул все авиабилеты массово дорожают.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что начальная школа в Уэльсе ввела штрафы за прогулы или опоздания детей.

