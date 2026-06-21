'Просто кому-то это выгодно!' Преподавательница вокала выдвинула 'теорию заговора' по поводу НМТ по математике, но ее высмеяли

Общественная дискуссия о необходимости оставить математику обязательным предметом в Национальном мультипредметном тесте продолжается. И пока Верховная Рада спорит по этому поводу с правительством и экспертами, в соцсетях обнаружились признаки заговора вокруг НМТ – на них указала преподавательница вокала Татьяна Матвеенко.

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По крайней мере, таким получился ее пост в Threads, в котором она встала на сторону тех, кто не считает математику обязательной. "Снова скандалы с НМТ и разговоры о том, что базовые знания по математике нужны! Вот одно из заданий прошлого года… простое, базовое… Я, как преподаватель вокала с 15-летним стажем, просто не смогу ничего делать, не зная такой базы???? Разве дети без этих знаний не смогут стать переводчиками?", – эмоционально написала в социальной сети. А потом зачем-то добавила: "Просто кому-то это выгодно! А подготовка по предметам, которые не нужны в будущем, отнимает время, которое можно было бы потратить на более глубокое изучение предмета, необходимого для будущей профессии!!!" Это и вызвало волну возмущенных комментариев.

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Особое внимание привлекла формулировка "кому-то это выгодно". Такие фразы характерны для людей с конспирологическим мышлением, которое считается нерациональным. Поэтому Матвеенко подвергли критике именно за это высказывание, заявив, что "дальше можно не читать".

Некоторые комментаторы указали на то, что задание, приведенное блогером, довольно легкое и проверяет базовые знания, а не углубленные. На что автор поста возразила, что базовые знания по непрофильному предмету не являються необходимыми.

В комментариях возникали целые дискуссии, в ходе которых участники пытались убедить друг друга в необходимости знания математики как основы логического мышления. Этот спор уже давно называют спором физиков и лириков. Разрешить его спор, очевидно, невозможно.

Отдельно Матвеенко указали на то, что формат тестирования сам по себе довольно прост. Ведь у абитуриента есть шанс просто угадать правильный ответ или догадаться, если он отсеет явно неправильные варианты.

Особого внимания заслуживает дискуссия, в которой Матвеенко указала на то, что будущим музыкантам лучше изучать сольфеджио вместо математики. Ирония заключается в том, что сольфеджио уже содержит в себе базовые математические принципы – от ритмических дробей до соотношений интервалов – просто они представлены не в виде формул, а через слух и практику.

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