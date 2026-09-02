Проверьте себя: что означает слово "лельо", которое используют на западе Украины

Замечали ли вы когда-нибудь, что "детские" слова всегда состоят из самых простых звуков, часто с повторяющимися или очень похожими слогами – "мама", "баба", "тато", "дідо", "ням-ням", "ава". По этому принципу в украинском языке возникла целая группа лексем, связанных с ребенком и семьей.

Подробнее их объяснила в своем Instagram репетитор Оксана Николаевна. Все они вращаются вокруг звука [л], часто ещё и смягченного.

Так Оксана Николаевна напомнила, что когда-то в нашем языке существовало отдельное слово для обозначения любви к ребенку — "лелія" ( с ударением на [е]). Так сразу становится понятным глагол "леліяти", то есть окружать заботой, пестовать, ухаживать и беречь.

Вспомните также, как дети называют других детей – "ляля". Сюда же можно добавить существительное "лялька" – игрушка, напоминающая маленького человечка. А место, куда укладывают ребенка спать, – это "люлька". Не все эти слова связаны по происхождению напрямую, но обратите внимание, насколько они похожи друг на друга.

А из западных говоров, в частности из гуцульского, к нам пришли существительные "лельо" и "леля". Так было принято ласково обращаться к отцу и матери. Кстати, обратите внимание на интересное совпадение: там, где россияне от испуга говорят "мамочки" (почему-то во множественном числе), на украинском языке мы можем воскликнуть "ой леле".

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