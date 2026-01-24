Психика ребенка работает иначе. Известный психотерапевт назвал главную ошибку родителей в разговорах о войне

Во время войны дети взрослеют быстрее, однако универсального возраста, когда "до этого момента молчим, а после – все объясняем", не существует, а полное игнорирование темы войны – это ошибка. Об этом заявил украинский психотерапевт, известный телеэксперт Олег Чабан.

По словам специалиста, говорить с детьми о войне нужно – но без жестких возрастных рамок. Чем меньше ребенок, тем больше ему необходимы телесная поддержка и ощущение присутствия взрослого. Чем старше или внутренне зрелее – тем больше объяснений и разговоров о помощи другим и собственных чувствах. Именно так, убежден эксперт, можно помочь ребенку не сломаться, а адаптироваться. Об этом психотерапевт рассказал в интервью OBOZ.UA.

"Не существует такого возраста, когда "до этого момента – молчим, после – объясняем, а с определенного года – детализируем" о войне, – говорит Олег Чабан. – Все зависит от степени понимания ребенка, его внутренней зрелости и качества взаимодействия с родителями в целом. Если в семье принято говорить – не только о войне, а о жизни, чувствах, вопросах, – ребенок естественно встраивает эту тему в свою картину мира".

Психиатр отметил: настоящее заставило украинских детей очень рано столкнуться с тяжелыми темами: "Война заставила детей быстро взрослеть. Многое понимать раньше, чем это было бы в мирное время. Скажется ли это на их психике? Да, безусловно. Мы уже сейчас говорим о трансгенерационных изменениях – о том, как война влияет не только на тех, кто ее переживает, но и на следующие поколения. Мы просто пока не имеем ресурсов для масштабных исследований, которые покажут, как это скажется даже на еще нерожденных детях – тех, кто появится в семьях людей, прошедших войну. А таких у нас сотни тысяч".

Главное правило для родителей – наблюдать за собственным ребенком: "Вы интуитивно видите, что он делает с той информацией, которую получает. Потому что все дети разные: кто-то интроверт, кто-то экстраверт; кто-то более эмоциональный, кто-то рациональный; кто-то реагирует действием, кто-то – замыканием в себе; кто-то легко говорит, а кто-то молчит и "переваривает" внутри. Если ребенок задает вопросы – причем глубокие, осмысленные, – это уже сигнал, что он обрабатывает информацию. И тогда с ним можно и нужно говорить серьезно, но доступно".

При этом специалист предостерегает от чрезмерной детализации: "Дети чрезвычайно эмоционально уязвимы. Детали о разрушениях, гибели людей, просмотр новостей с кадрами катастроф – это то, что детская психика не способна полноценно переработать. У взрослых для этого есть опыт, у детей – нет. Это может проявляться в кошмарах, тревожности, телесных реакциях. Поэтому информацию важно подавать дозировано и переводить эмоции в действие. Не "чего мы боимся", а "что мы можем сделать". Итак, разговоры с детьми о войне нужны. Но без жестких возрастных рамок. Чем меньше ребенок – тем больше телесной поддержки, присутствия. Чем старше или внутренне зрелее – тем больше объяснений, смыслов, разговоров о помощи другим и о собственных чувствах. Именно так мы помогаем ребенку не сломаться – а адаптироваться и сохранить внутреннюю целостность".

