Психолог назвала 7 сложных тем, которые нужно обсудить с ребенком до школы

Эксперты советуют обсудить с ребенком некоторые важные жизненные темы до того, как он пойдет в школу. Кроме того, что будущего школьника следует заинтересовать в учебе, нужно, чтобы ребенок ориентировался в вопросах, касающихся дружбы, личного пространства и времени, а также собственного тела.

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Детский психолог Екатерина Сердюк в Instagram посоветовала родителям будущих учеников шесть тем, которые следует с ними обсудить с раннего возраста и до первого класса.

1. О теле. Эксперт советует использовать карточки тела в коммуникации с ребенком, начиная с 9-10 месяцев. Это должен быть разговор с просьбой показать носик или глаз у себя или у игрушек. С 1-1,5 лет можно начинать использовать энциклопедию о теле, а с 2,5 – "правило трусиков". Его суть состоит в том, что никто, даже близкие люди, не должны касаться "частных частей" тела ребенка без его согласия.

2. О сексе. Такие разговоры следует начинать с 3,5 лет ребенка. В это время малыши уже начинают проявлять интерес к этой теме и вообще о том, откуда берутся дети, говорит психолог.

3. О личном пространстве. Об этом следует говорить, когда ребенку исполнится 1,5 года. Когда ребенок начинает говорить "мое", "дай", "нет", тогда тема "личных границ" становится актуальной. Эксперт советует уже с этого возраста говорить о правиле "свое-чужое".

4. О смерти. Психолог рекомендует обсудить с ребенком вопрос о смерти с 4-6 лет. В этом возрасте у ребенка уже должны появляться вопросы. Однако если вы чувствуете, что не готовы обсуждать смерть с ребенком спокойно, свободно и уравновешенно, то следует сначала преодолеть собственную тревожность.

5. О гаджетах. Эксперт говорит, что гаджеты стоит вообще не давать детям до трех лет. Далее должны быть определенные правила и ограничения в их использовании.

6. О деньгах. О деньгах и финансовой грамотности следует говорить с ребенком не раньше 5-6 лет. В ребенке следует воспитать разумное отношение к финансам и своему бюджету.

7. О дружбе, любви и выборе партнера. Перед школой ребенок уже избирательно относится к людям, но этот процесс еще подконтролен. В школе влиять на то, к каким одноклассникам тянется сын или дочь, будет гораздо труднее.

Как писал OBOZ.UA, ранее в Минздраве дали советы, как наладить режим сна ребенка перед школой.

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