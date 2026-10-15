"Бегите немедленно!" Как понять, что спортивный тренер травмирует ребенка

Большинство родителей отдают детей в спортивные кружки с целью развить самодисциплину и желание двигаться к победам, несмотря на любые сложности. Однако украинский психолог и гештальт-терапевт мам и подростков Любовь Рудницкая советует внимательно выбирать тренера для ребенка.

Она объясняет, что тренер не должен действовать через жестокость и унижение. В своей заметке в Instagram эксперт называет "красные флажки", заметив которые, следует немедленно забирать из секции своего ребенка.

"В современном социуме мы можем взаимодействовать с ребенком только через любовь и уважение. И, поверьте, результаты будут. Ребенок будет заниматься не из-за страха, а из-за интереса, через здоровую конкуренцию", – говорит гештальт-терапевт.

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Красные флажки спортивного тренера:

Унижает ребенка фразами вроде: "ты слабак", "ничего из тебя не будет".

На самом деле это не мотивирует, это является психологическим насилием.

Пугает и шантажирует. Использует для этого фразы: "не сделаешь – выгоню", "из-за тебя команда проиграет".

Таким образом, ребенок тренируется действовать из-за страха, а не потому, что ему интересно победить или достичь каких-то результатов.

Игнорирует состояние ребенка.

Если тренер говорит ребенку, который говорит, что у него что-то болит: "не ной" или "потерпи", – это опасно, как физически, так и психологически.

Забирает у ребенка веру в себя. Заметили изменение поведения у ребенка после тренировки? Он возвращается молчаливый, заплаканный или говорит: "Я ни на что не способна"? Это признаки того, что его самооценка разрушается, он теряет веру в свои возможности.

Также психолог посоветовала несколько вопросов, которые родителям стоит задать ребенку, чтобы понять, соответствует ли тренер его ожиданиям и потребностям:

"Если бы тренер был героем мультфильма – кто бы это был?" "Как ты понимаешь, что тренер тобой доволен?" "Что бы ты изменил на тренировках, если бы все зависело от тебя?" "Как бы ты объяснил свою тренировку человеку, который никогда не видел спорт?"

Эксперт отмечает, что спорт должен укреплять, а не ломать. И об этом важно не забывать.

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