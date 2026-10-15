"Біжіть негайно!" Як зрозуміти, що спортивний тренер травмує дитину
Ілюстративне зображення. Хлопчик тренується.
Джерело: Freepik
Більшість батьків віддають дітей у спортивні гуртки з метою розвинути самодисципліну та бажання рухатись до перемог, попри будь-які складнощі. Проте українська психологиня і гештальт-терапевтка мам і підлітків Любов Рудницька радить уважно обирати тренера для дитини.
Вона пояснює, що тренер не має діяти через жорстокість і приниження. У своєму дописі в Instagram експертка називає "червоні прапорці", помітивши які, слід негайно забирати з секції свою дитину.
"В сучасному соціумі ми можемо взаємодіяти з дитиною тільки через любов і повагу. І, повірте, результати будуть. Дитина буде займатись не через страх, а через цікавість, через здорову конкуренцію", – говорить гештальт-терапевтка.
Ілюстративне зображення. Як...
Джерело: Freepik
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Червоні прапорці спортивного тренера:
- Принижує дитину фразами на кшталт: "ти слабак", "нічого з тебе не буде".
Насправді це не мотивує, це є психологічним насильством.
- Лякає і шантажує. Використовує для цього фрази: "не зробиш – вижену", "через тебе команда програє".
Таким чином, дитина тренується діяти через страх, а не тому, що їй цікаво перемогти чи досягти якихось результатів.
- Ігнорує стан дитини.
Якщо тренер говорить дитині, яка каже, що у неї щось болить: "не скигли" чи "потерпи", – це небезпечно, як фізично, так і психологічно.
- Забирає у дитини віру в себе. Помітили зміну поведінки у дитини після тренування? Вона повертається мовчазна, заплакана або каже: "Я ні на що не здатна"? це ознаки того, що її самооцінка руйнується, вона втрачає віру у свої можливості.
Також психологиня порадила кілька запитань, які батькам варто задати дитині, щоб зрозуміти, чи відповідає тренер її очікуванням і потребам:
Експертка наголошує, що спорт має зміцнювати, а не ламати. І про це важливо не забувати.
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