Психолог, работавшая с более чем 5000 детей, назвала правило №1 в воспитании: родители часто поступают наоборот

Родителям следует реже задавать вопросы в ситуациях, когда требуются четкие указания, а вместо этого прямо говорить, чего они хотят. Именно такой подход назвала главным принципом воспитания специалистка по развитию детей, работавшая с более чем 5000 семей

Психолог отметила, что родители часто задают вопросы из благих намерений — хотят быть внимательными, уважать ребенка и вовлекать его в принятие решений. Об этом сообщает CNBC. В то же время чрезмерное использование вопросов может приводить к недопониманию, стыду, защитной реакции и лишним спорам.

Почему вопросы могут мешать

По словам специалистки, у детей ещё нет достаточного жизненного опыта и эмоциональной зрелости, чтобы самостоятельно определять ход каждой ситуации. Поэтому во многих случаях им нужны не многочисленные вопросы, а спокойное и понятное руководство со стороны взрослых.

Например, вместо фразы "Сколько раз мне тебе это еще повторять?" психолог советует прямо сказать: "Я уже много раз это повторяю. Сейчас нам нужно обуться и выходить".

Также вместо "Почему ты постоянно так поступаешь?" можно сказать: "Я замечаю, что это стало закономерностью. Мы будем работать над этим вместе".

Говорить прямо

Специалистка называет свой подход принципом "Говори то, что имеешь в виду!". Прежде чем реагировать на поведение ребенка, родителям стоит подумать, что именно они хотят донести, а затем сформулировать это просто и без лишних вопросов.

Например, вместо "Почему ты ударил брата?" можно сказать: "Ты не можешь бить брата. Даже когда ты злишься, бить нельзя. Как еще ты можешь показать, что расстроен?"

Если детская комната завалена вещами, вместо вопроса "Почему здесь такой беспорядок?" можно сказать: "Я вижу много вещей на полу. Давай вместе уберем их".

Когда вопросы действительно нужны

В то же время психолог не советует полностью отказываться от вопросов. Они полезны, когда помогают ребенку выразить свои мысли, решить проблему, поразмыслить над собственными поступками и развивать уверенность в себе.

Проблема возникает тогда, когда родители превращают в вопрос то, что на самом деле не является предметом выбора. Например, вместо "Можешь, пожалуйста, обуться?" лучше сказать: "Обуйся, пожалуйста, мы выходим".

Точно так же вместо "После этой серии уже ложимся спать, хорошо?" специалистка советует прямо сказать: "Пора спать".

По мнению психолога, четкое и спокойное общение помогает детям лучше понимать ожидания родителей. А правильное использование вопросов оставляет пространство для сотрудничества, размышлений и самостоятельности ребенка.

Напомним, психолог назвала распространённую ошибку родителей подростков, которая может привести к потере связи с ребёнком. Специалистка объяснила, что в возрасте 10–12 лет мозг детей меняется, поэтому они стремятся к большей самостоятельности и дистанции от родителей.

Как писал OBOZ.UA, психолог из Гарварда назвала пять признаков чрезмерной родительской опеки. По словам специалиста, чрезмерная опека может подорвать уверенность ребенка в собственных силах, усилить зависимость от родителей и тревожность.

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