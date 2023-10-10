Почему нельзя говорить мальчикам ''мужчины не плачут'' и как это влияет на продолжительность жизни

Украинская эксперт по детско-семейным отношениям и психолог Мария Сичинская поделилась своими рекомендациями, можно ли позволять мальчикам плакать в 5-9 лет. Она отмечает, что родители часто беспокоятся по этому вопросу и думают, что слезы могут влиять на жизнестойкость и мужество во взрослой жизни.

В публикации в Instagram специалист рассказывает, что на самом деле все это действует наоборот. В частности, влияет и на продолжительность жизни – те ребята, которые плакали в детстве, живут дольше, по сравнению с теми, кто свои эмоции сдерживал. Она также рекомендует родителям сопровождать ребенка в этом процессе и стать опорой и поддержкой. Тогда в подростковом возрасте юноши лучше адаптируются ко многим жизненным испытаниям.

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"Они это проживут отплачут примут и тогда во взрослой жизни их это уже не будет затрагивать, они будут значительно более жизнестойкими", – говорит психолог.

Психотерапевт Екатерина Калиновская, отмечает в The Village, что слезы – это естественный способ высвободить интенсивные эмоции и не только негативные, но и положительные, в частности радость, восхищение, нежность. По ее словам, такая реакция способствует выделению некоторых нейропептидов, которые унимают физическую и психическую боль, помогают нормализовать состояние и избавиться от стресса.

Она добавляет, что ребят с детства ограничивают стереотипом, что "мужчины не плачут", однако подобные убеждения приводят к эмоциональной закрытости, сложностям с эмпатией и проблемам в контакте. Более того, отмечает эксперт по психиатрии, сдерживание плача может приводить и к возникновению различных телесных отклонений, в частности сердечно-сосудистых заболеваний.

Ирина Зарецкая-Котруце, глава международных лагерей DEC Сamp, рассказывает Освіторії, что ребята склонны к переживаниям не меньше девушек. Однако из-за навязываемых им с детства стереотипов становится сложно проявлять свои эмоции, чтобы не быть "как девочка".

Специалист уверяет, что самое главное в ситуации, когда дети плачут создать атмосферу безопасности и дать понять, что слезы – это нормальное проявление эмоций. Она советует родителям донести ребенку, что папа и мама не будут смеяться, осуждать или смотреть исподлобья. По ее словам, важно научить сына понимать и демонстрировать свои эмоции без крайностей.

Профессор Вингерхетс делится результатами своего исследования и рассказывает в Dailymail, что во взрослом возрасте на проявление слез влияют также и гормоны, в частности, они содержат пролактин, который вырабатывается гипофизом и связан с эмоциями. После полового созревания у девушек он становится выше, а у парней наоборот снижается. Поэтому, со временем, ребята начинают чаще сдерживать свои эмоции.

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