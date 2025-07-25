Работникам детсадов увеличили отпуск до 56 дней: как его правильно начислять

С начала 2025 года у украинских воспитателей увеличилась продолжительность ежегодного отпуска с 42 до 56 календарных дней. Однако часть руководителей учреждений дошкольного образования до сих пор не уверена, сколько дней отпуска необходимо предоставлять летом 2025 года.

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Образовательный омбудсмен Надежда Лещик на официальной странице в Facebook предоставила разъяснения. Она подчеркнула, что отпуск в период летних каникул предоставляется независимо от времени принятия воспитателя на работу.

Чиновница также отметила, что 18 февраля 2025 года вступили в силу изменения в Порядок № 346. В них закреплена 56-дневная продолжительность отпуска для воспитателей, музыкальных руководителей, инструкторов по физкультуре и других педагогов садов.

В то же время, Министерство образования и науки сообщило, что после вступления в силу соответствующего постановления правительства, все педагоги детсадов должны получать полноценный 56-дневный отпуск, без уменьшения его продолжительности. Согласно разъяснению, правовые акты не имеют обратного действия во времени, за исключением случаев, когда они смягчают ответственность. Увеличение отпуска – положительное изменение для работников, поэтому его следует применять с момента вступления в силу нового порядка, подчеркивает МОН.

В то же время, Министерство экономики рекомендует пропорциональное начисление отпуска в зависимости от периода, в котором действует каждая норма. Так, например, разделить рабочий год работника на две части:

с даты начала рабочего года до 31 декабря 2024 – считать по старой норме: 42 календарных дня;

с 1 января 2025 до завершения рабочего года – по новой норме: 56 календарных дней.

Под рабочим годом подразумевается 12 месяцев с момента приема работника на работу, а не календарный год.

Лещик подчеркнула, что получает много обращений от воспитателей и руководителей детсадов, которые не понимают, как правильно считать отпуск в 2025 году. Чиновница поддерживает позицию МОН, согласно которой педагогические работники имеют право на полноценный 56-дневный отпуск. Однако, чтобы избежать финансовых рисков для руководителей детсадов, образовательный омбудсмен советует ориентироваться на рекомендации Минэкономики.

"К сожалению, есть случаи, когда по результатам аудитов руководители получали штрафы за предоставление отпусков более 42 дней без соответствующего обоснования. Поэтому, даже если закон позволяет, лучше действовать осторожно", – объясняет Лещик.

Она также отметила, что готовит официальное обращение в Минэкономики с просьбой четко урегулировать механизм расчета продолжительности отпуска для работников ЗДО.

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