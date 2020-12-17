Рада назначила Шкарлета министром образования

В четверг, 17 декабря, Верховная Рада Украины утвердила кандидатуру Сергея Шкарлета на должность министра образования и науки.

Верховная Рада назначила Сергея Шкарлета министром образования. Источник: Пресс-служба Минобразования Пресс-служба Минобразования

За соответствующее постановление проголосовали 226 нардепов во время пленарного заседания. Трансляция велась на YouTube-канале парламента. Ранее Шкарлет был исполняющим обязанности главы Минобразования.

Напомним, на указанную должность он был назначен 25 июня решением Кабинета министров. При этом Комитет Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций не поддерживал его кандидатуру.

Кто такой Сергей Шкарлет?

Шкарлет – доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины. В 2010 году он возглавил Черниговский национальный технологический университет и стал самым молодым ректором в стране.

Примечательно, что Шкарлет баллотировался в депутаты Черниговского областного совета от "Партии регионов". Более того, в 2010 году в интервью он публично заявил о своей поддержке ныне беглого экс-президента Виктора Януковича.

Плагиатные скандалы

Напомним, что инициатива "Диссергейт" обнаружила в научных работах Шкарлета плагиат. Однако он отверг все обвинения, заявив, что ссылался на статьи, в которых выступал соавтором, и использовал "квадратные скобочки".

Кроме того, Шкарлета заподозрили в том, что более 25% его докторской диссертации – это информация из российских источников. В целом уровень совпадения в тексте с другими работами – почти 90%.

В заимствовании частей чужих исследований Шкарлета обвинил и Комитет по вопросам этики Национального агентства по обеспечению качества высшего образования

Однако чиновник заверил, что вопрос о плагиате в его работе закрыт для научного сообщества.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 декабря Комитет Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций не поддержал кандидатуру Шкарлета на должность министра образования. За него проголосовали только 5 из 11 представителей.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!