Главная Новости
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости Моя Школа

Рада назначила Шкарлета министром образования

7.5т
Читать материал на украинском

В четверг, 17 декабря, Верховная Рада Украины утвердила кандидатуру Сергея Шкарлета на должность министра образования и науки.

Верховная Рада назначила Сергея Шкарлета министром образования

Верховная Рада назначила Сергея Шкарлета министром образования. Источник: Пресс-служба Минобразования

Пресс-служба Минобразования

За соответствующее постановление проголосовали 226 нардепов во время пленарного заседания. Трансляция велась на YouTube-канале парламента. Ранее Шкарлет был исполняющим обязанности главы Минобразования.

Рада назначила Шкарлета министром образования
Рада назначила Шкарлета министром образования

Напомним, на указанную должность он был назначен 25 июня решением Кабинета министров. При этом Комитет Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций не поддерживал его кандидатуру.

Кто такой Сергей Шкарлет?

Шкарлет – доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины. В 2010 году он возглавил Черниговский национальный технологический университет и стал самым молодым ректором в стране.

Примечательно, что Шкарлет баллотировался в депутаты Черниговского областного совета от "Партии регионов". Более того, в 2010 году в интервью он публично заявил о своей поддержке ныне беглого экс-президента Виктора Януковича.

Плагиатные скандалы

Напомним, что инициатива "Диссергейт" обнаружила в научных работах Шкарлета плагиат. Однако он отверг все обвинения, заявив, что ссылался на статьи, в которых выступал соавтором, и использовал "квадратные скобочки".

Кроме того, Шкарлета заподозрили в том, что более 25% его докторской диссертации – это информация из российских источников. В целом уровень совпадения в тексте с другими работами – почти 90%.

В заимствовании частей чужих исследований Шкарлета обвинил и Комитет по вопросам этики Национального агентства по обеспечению качества высшего образования

Однако чиновник заверил, что вопрос о плагиате в его работе закрыт для научного сообщества.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 декабря Комитет Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций не поддержал кандидатуру Шкарлета на должность министра образования. За него проголосовали только 5 из 11 представителей.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Персона
Сергей Шкарлет
Место
Украина
Теги
Министерство образования Украины Верховная Рада Украины
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
45
37
Смешно
0
Интересно
16
Печально
0
Трэш
Моя Школа