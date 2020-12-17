Рада призначила Шкарлета міністром освіти

У четвер, 17 грудня, Верховна Рада України затвердила кандидатуру Сергія Шкарлета на посаду міністра освіти та науки.

Верховна Рада призначила Сергія Шкарлета міністром освіти. Джерело: Пресслужба Міносвіти Пресслужба Міносвіти

За відповідну постанову проголосували 226 нардепів під час пленарного засідання. Трансляція велася на YouTube-каналі парламенту. Раніше Шкарлет був виконувачем обов'язків очільника Міносвіти.

Нагадаємо, на зазначену посаду він був призначений 25 червня рішенням Кабінету міністрів. Водночас Комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій не підтримував його кандидатуру.

Хто такий Сергій Шкарлет?

Шкарлет – доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України. У 2010 році він очолив Чернігівський національний технологічний університет і став наймолодшим ректором у країні.

Показово, що Шкарлет балотувався в депутати Чернігівської обласної ради від "Партії регіонів". Ба більше, в 2010 році в інтерв'ю він публічно заявив про свою підтримку нині експрезидента-утікача Віктора Януковича.

Плагіатні скандали

Нагадаємо, що ініціатива "Дисергейт" виявила в наукових роботах Шкарлета плагіат. Однак він відкинув всі звинувачення, заявивши, що посилався на статті, в яких виступав співавтором, і використовував "квадратні дужечки".

Крім того, Шкарлета запідозрили в тому, що більш ніж 25% його докторської дисертації – це інформація з російських джерел. Загалом рівень збігу в тексті з іншими роботами – майже 90%.

У запозиченні частин чужих досліджень Шкарлета звинуватив і Комітет з питань етики Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Втім, чиновник запевнив, що питання про плагіат у його роботі закрите для наукової спільноти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 16 грудня Комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій не підтримав кандидатуру Шкарлета на посаду міністра освіти. За нього проголосували лише 5 із 11 представників.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!