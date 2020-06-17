Кабмин внес в Верховную Раду постановление о назначении министром образования и науки Сергея Шкарлета – ректора Черниговского национального технологического университета.

Как сказано на сайте парламента, документ №3675 был зарегистрирован в среду, 17 июня.

Инициатором назначения Шкарлета главой МОН, как указано постановлении, является премьер-министр Денис Шмыгаль.

Вопрос назначения должен рассмотреть комитет Рады по вопросам образования, науки и инноваций, после чего он будет вынесен в сессионный зал парламента.

Должность министра образования в Кабмине Шмыгаля является вакантной уже три месяца, после ухода Анны Новосад. С марта МОН в статусе и.о. министра руководит Любомира Мандзий.

Сергей Шкарлет

Как писал OBOZREVATEL, Шкарлет является экс-регионалом. Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на этот факт и ранее специально посетил университет в Чернигове, в котором работает Шкарлет, чтобы узнать мнение студентов и "понять, что он за человек".