Раді запропонували призначити міністром освіти Шкарлета

Кирило Лютий Моя Школа 21:40, 17.06.2020

Кабмін вніс до Верховної Ради постанову про призначення міністром освіти і науки Сергія Шкарлета – ректора Чернігівського національного технологічного університету.

Як сказано на сайті парламенту, документ №3675 був зареєстрований в середу, 17 червня.

Ініціатором призначення Шкарлета главою МОН, як зазначено постанові, є прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Питання призначення повинен розглянути комітет Ради з питань освіти, науки та інновацій, після чого воно буде винесено до сесійної зали парламенту.

Посада міністра освіти в Кабміні Шмигаля є вакантною вже три місяці, після відходу Анни Новосад. З березня МОН в статусі в.о. міністра керує Любомира Мандзій.

Сергій Шкарлет

Як писав OBOZREVATEL, Шкарлет є ексрегіоналом. Президент України Володимир Зеленський відреагував на цей факт і раніше спеціально відвідав університет в Чернігові, в якому працює Шкарлет, щоб дізнатися думку студентів і "зрозуміти, що він за людина".

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