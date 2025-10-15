Радиодиктант 2025: Евгения Кузнецова раскрыла первые подробности о тексте на 200 слов

Украинская писательница Евгения Кузнецова рассказала, что Радиодиктант национального единства должен быть примерно 200 слов. Она отметила, что пока не хочет раскрывать тему текста, однако постоянно думает о нем. Также автор романов подчеркнула, что задача радиодиктанта заключается в том, чтобы объединить украинцев, где бы они ни находились.

Об этом Кузнецова рассказала в интервью Украинскому радио. По словам писательницы, это очень непростая задача, ведь каждый автор имеет свою аудиторию, к которой обращается, а также нет таких литераторов, которые нравятся всем.

"С тех пор, как мне только предложили, я постоянно об этом думаю и, честно, не могу писать ничего другого. В голове все время крутится: каким должен быть этот текст? Это очень непросто. У каждого автора есть своя аудитория – ты обычно обращаешься именно к ней, а не ко всем, потому что нет писателей, которые нравятся абсолютно всем", – сказала Кузнецова.

"Здесь – совсем другая задача: объединить всех. Объединить людей с разными вкусами и опытами, дать почувствовать, что мы одно целое, одна страна, один народ, где бы мы ни были и что бы ни переживали. Мы – вместе. Мне кажется, именно это сейчас и является главной задачей радиодиктанта", – добавила она.

По ее словам, нынешний текст радиодиктанта будет отличаться от тем, которые она раскрывает в своих книгах. Автор также пожелала держать в тайне, будет ли использовать она неологизмы.

Кроме того, Кузнецова отметила, что сложности возникают и в вопросах, которые могут задеть украинцев в условиях полномасштабной войны. В то же время, писательница отметила, что не представляет свои тексты без юмора, но подчеркнула, что разделит эту ответственность с научным редактором.

"Главное – ощущение уместности. Я не представляю своих текстов без юмора, но на этот раз мне немного страшно выбрать именно такой тон. Поэтому хочу разделить ответственность с научным редактором или редактором диктанта – они помогут решить, будет ли это уместно. Часто, когда я шучу на "черные" темы, мне действительно страшно. Страшно, как отреагирует аудитория, не травмирует ли кого-то. Потому что даже если это о блэкаутах или других военных реалиях – все это трагично, но ирония для меня единственный способ это переживать", – сказала Кузнецова.

Литератор добавила, что каждый текст радиодиктанта проходит проверку редакторов и корректоров, чтобы в нем не было каких-либо ошибок.

Напомним, читать текст радиодиктанта будет актриса Наталья Сумская.

Когда и где слушать радиодиктант

Всеукраинский радиодиктант национального единства состоится в понедельник, 27 октября в 11:00 – ко Дню украинской письменности и языка. Он будет транслироваться на всех платформах Общественного – телевидении, радио и диджитали. А именно:

Украинское Радио и Радио Культура;

вживую в эфире телеканала Общественное Культура;

YouTube-канале Украинского Радио;

Facebook-страницах Общественного;

а также в приложениях suspilne.radio и "Дія".

