Радиодиктант 2025: объявлен автор текста, который зачитает известная актриса

Текст Радиодиктанта национального единства 2025 напишет писательница Евгения Кузнецова. Читать его будет актриса Наталья Сумская.

Об этом в эфире Украинского радио рассказали член правления Общественного вещания и руководитель проекта "Радиодиктант национального единства" Дмитрий Хоркин и координатор радиодиктанта и исполнительный продюсер Украинского Радио Юлия Шелудько. По их словам, текст появится за несколько дней до самого события.

"Текста еще нет. Текст в процессе рождения. Текст появляется за несколько дней до самого события. Со всеми изменениями, уточнениями", — отметила Шелудько.

Что известно о Евгении Кузнецовой

Евгения Кузнецова — украинская писательница, автор художественных романов "Спросите Миечку", "Лестница" и "Овцы цели", а также нонфикшн о языковой реальности в СССР "Язык-меч. Как говорила Советская империя", артбука об украинских кулинарных привычках "Готовим в журбе" и мальописания "История украинского борща".

Роман "Лестница" стал книгой года BBC в 2023 году и вошел в короткий список литературной премии Центральной Европы Angelus в 2025-м. Кроме того, Евгения переводит с английского, немецкого и испанского и имеет научную степень в области международных и межкультурных исследований. Как ученый она исследует вопросы взаимовлияния общества и медиа.

Кто будет читать Радиодиктант-2025

Наталья Сумская — украинская актриса театра и кино, народная артистка, телеведущая. Сыграла в знаковых театральных постановках произведений украинской и мировой классики: "Энеида", "Кайдашева семья", "Пигмалион", "Грек Зорба", "Царь Эдип" и др. Имеет награды театральной премии "Киевская пектораль", кинопремии "Золотая юла" и Шевченковскую премию.

Когда и где слушать радиодиктант

Всеукраинский радиодиктант национального единства состоится в понедельник, 27 октября в 11:00 – ко Дню украинской письменности и языка. Он будет транслироваться на всех платформах Общественного – телевидении, радио и диджитали. А именно:

Украинское Радио и Радио Культура;

вживую в эфире телеканала Общественное Культура;

YouTube-канале Украинского Радио;

Facebook-страницах Общественного;

а также в приложениях suspilne.radio и "Дія".

О Радиодиктант национального единства

Всеукраинский радиодиктант национального единства основала команда Украинского Радио в 2000 году. Координатор радиодиктанта и исполнительный продюсер Украинского Радио Юлия Шелудько рассказала, что в этом году рекордное количество людей и компаний обратились на Общественное за информацией о дате и условиях написания, поскольку хотят писать корпоративно.

В прошлом году к Радиодиктанту национального единства присоединилось более 500 тысяч человек. Около 10 тысяч писем поступило на проверку из более чем 30 стран мира.

В 2024-м текст радиодиктанта написала Оксана Забужко, а читал его поэт и военный Павел Вышебаба.

