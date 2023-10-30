Радиодиктант национального единства 2023 года: когда обнародуют результаты

Результаты радиодиктанта национального единства обнародуют в декабре 2023 года. В этом году к нему присоединились украинцы из многих уголков мира из-за полномасштабной войны в Украине. Тексты на проверку можно было отправлять по почте или по e-mail.

Напомним, радиодиктант прошел 27 октября в День украинского языка и письменности. Текст написала поэтесса, переводчица, лауреат Шевченковской премии Екатерина Калитко, дав ему название "Дороги Украины". Читал диктант – украинский актер театра и кино Алексей Гнатковский, игравший Ивана Довбуша в киноленте "Довбуш".

Уже к 23-му флешмобу присоединились школьники, студенты, учителя, военные, звезды и деятели культуры. А также те ценители украинского языка, которые оказались за границей из-за войны.

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Ранее радиодиктант проходил 9 ноября, в день памяти Нестора Летописца. Теперь же, после перехода Православной и греко-католической церквей на новый календарь, по указу Президента Украины – день памяти, празднование Дня украинской письменности и языка и написание радиодиктанта национального единства будет проходить 27 октября.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что звезда фильма "Довбуш", который читал украинцам Радиодиктант, признался, почему для него это важно.

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