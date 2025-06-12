''Раньше было 3-4 немотивированных ученика на класс, сейчас – 5-7 мотивированных'': педагоги забили тревогу из-за современных детей

В социальной сети Facebook возникла дискуссия относительно мотивированности современных детей образованием. В частности, украинские педагоги указали на то, что количество мотивированных к обучению учеников существенно снизилось. Если раньше немотивированных школьников было 3-4 на весь класс, то сейчас только 5-7 детей мотивированы учиться.

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Такой комментарий появился под сообщением Оѕѵіта.ua. Другие пользователи соцсети также высказали свое мнение. В частности, оно касалось новости о том, что значительное количество поступающих не могут выполнить простейшие математические задания на национальном мультипредметном тесте. Так, украинцы считают, что проблема возникла именно из-за отсутствия мотивации к обучению в школе.

"Если раньше на класс из 28 учеников у меня было 3-4 немотивированных учеников, то сейчас 5-7 мотивированных. То есть ученики, которые не имеют никакого желания к обучению. Это явление набрало уже массовый характер. Поэтому констатацией уже не обойдешься. На ближайшее будущее ситуация будет еще более катастрофическая. Что делать? Строить свою национальную школу, собирая остатки неоценимого опыта украинской школы, а не побираться по помойкам европейских систем образования, которые нам ни ментально, ни финансово в условиях войны и потом восстановления, не подходят".

Кроме того, пользователи соцсети указали и на другие причины низких результатов обучения.

"У детей огромное нежелание учиться, а когда дело доходит до НМТ, надеются на счастливое угадывание. Это и влияние телефонов, которые используются отнюдь не для обучения, а для нелепых игр, и вечное их "хочу спать" на уроках, и гуляние до полуночи. И как бы ни искали причин оправдать своих чад родители, увы, первопричина – в них самих".

"А три урока в неделю математики это достаточно? Алгебры и геометрии вместе! Для тридцати учеников одновременно".

"Зачем анализировать те результаты, если отовсюду трубят, что знания – не главное. За что боролись – на то и напоролись, а виноват будет как всегда – учитель. Кто-то в верхах ляпнул, что обучение – это игра, а на самом деле это тяжелый и упорный труд. Мы играем. Бегаем по кругу в начальной школе и так читаем, а приходим в 5 класс, о чем идет речь в задаче на 3 предложения не понимаем. О какой математике может идти речь, если мы читать не умеем, а об анализе прочитанного вообще молчу".

"А давайте честно: для чего филологам, историкам, гуманитариям, творческим профессиям в дальнейшем математика? Чтобы что: зарплату посчитать, то на этот уровень, я думаю, большинство способны. Просчитать сколько обоев надо приобрести, чтобы поклеить в квартире? А если это будут делать мастера, которым они заплатят из заработанных денег? Почему для тех, кто в дальнейшем не будет причастен к математике, она является преградой для поступления на бюджет?"

"Если выпускник школы не способен преодолеть элементарный порог по любому предмету, то какое высшее образование?"

"К большому сожалению, все просто. У учеников нет желания изучать математику (у тех, кто проваливает НМТ) и надеются, что во время НМТ просто угадают букву в заданиях с выбором одного правильного ответа. И как показывает практика, если ничего не знают, то и угадать не могут ничего. Конечно, легче всего обвинить учителя".

"Три часа математики в 10-11 классах, так что же на что ждали?"

"А вы еще сложнее составьте программы! Сколько приходится детям учить ненужного материала! Каждый день новые темы, начиная с младших классов!"

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что украинский образовательный эксперт Сергей Дятленко поделился своими предположениями, что будет с образованием, если не провести реформу старшей школы. В частности, он указал, что иначе у старшеклассников будет продолжать падать мотивация к обучению. Ведь, им не интересно учить все, а то, что интересно, будет для них недоступным.

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