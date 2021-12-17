Разрыв будет достигать недели: когда начнутся зимние каникулы в разных регионах Украины

В регионах определились с датой начала зимних каникул. На отдых школьники пойдут в разное время – кое-где разрыв в датах будет достигать недели.

К тому же где-то кникулы будут длиться меньше, чем рекомендовало Министерство науки и образования. OBOZREVATEL рассказывает, что уже известно о датах зимнего отдыха школьников в Украине.

Учебный год в большинстве украинских школ состоит из двух семестров (есть школы, где учатся по триместрам), каждый из которых делится на две четверти. Отдыхают ученики четыре раза в год.

В учебном году 2021-2022 Министерство образования и науки предложило заведениям общего среднего образования провести зимние каникулы с 25 декабря 2021 года по 9 января 2022 года. Фактически, это 16 дней отдыха, поскольку 25 декабря – суббота, к тому же католическое Рождество.

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Но есть одно "но". График МОН – рекомендация, а не приказ. На дату каникул могут повлиять форс-мажоры, такие как высокий уровень заболеваемости COVID-19, гриппом, ОРВИ, проблемы с отоплением. Подвинуть каникулы могут и для удобства. Например, чтобы после праздничного четверга не заставлять детей выходить на один день учебы в пятницу.

Так было с осенними каникулами. В каждом отдельном регионе, населенном пункте и даже школе одного города или общины отдыхали по-разному. Одна из причин – иногда лишь формальная автономия школ при фактической власти местных органов самоуправления.

До Нового года осталось менее двух недель, и в регионах уже определились с датами зимних каникул. Большинство решили прислушаться к рекомендации МОН, но где-то отдых начнется чуть раньше, а где-то – позже. Так что разрыв в датах начала каникул в некоторых школах будет достигать недели.

Вот что уже известно о датах зимних каникул в регионах:

Киев

В КГГА заверили, что зимние каникулы в Киеве будут по плану – с 25 декабря по 9 января. Причин переносить старт отдыха столичные власти не видят. Заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский объяснил, что рост заболеваемости COVID-19 удалось остановить, и все школы столицы работают в обычном режиме

Чернигов

Зимние каникулы тоже начнутся по графику и пройдет с 25 декабря по 9 января.

Житомир

Городские власти рекомендовали школам начать зимние каникулы позже, и провести их с 31 декабря по 16 января.

Кропивницкий

В школах города на каникулы будут уходить начиная с 24 декабря и аж по 1 января – в каждом заведении решили пойти своим путем. Но обучение должно начаться у всех учеников в понедельник, 10 января.

Днепр

Здесь каникулы должны пройти по графику МОН – с 25 декабря по 9 января включительно.

Запорожье

В школах города каникулы должны пройти по плану – с 25 декабря по 9 января 2022 года.

Одесса

Каникулы в большинстве школ Одессы должны начаться чуть позже, чем рекомендовал МОН – с 28 декабря.

Сумы

В Сумах переносить каникулы не планируют. Зимний отдых должен длиться 25 декабря-9 января.

Полтава

В Полтаве учеников и их родителей не ожидает сюрприза относительно зимних каникул – планируется, что будут рекомендованы МОН дать с 25 декабря по 9 января. А вот в Кременчуге решили перенести начало каникул на 1 января. За парты в дети должны вернуться 16 января.

Харьков

В городе уже дважды переносили даты зимних каникул. Наконец, решили, что отдых начнется 28 декабря. Но по факту – еще 24 декабря. В субботу, 25 декабря – католическое Рождество, поэтому понедельник у украинцев праздничный выходной. А вот еще в начале ноября директор департамента образования городского совета Харькова Ольга Деменко анонсировала начало зимних каникул 30 декабря.

Львов

Большинство школьников во Львове уйдут на каникулы с 31 декабря, а в области – с 27 декабря (это праздничный выходной, так что по факту с 28 декабря). К обучению все должны вернуть 10 января.

Волынь

Большинство школ пойдут на каникулы на дне позже – со вторника, 28 декабря. Отдых продлится до 9 января включительно.

Ровно

В городе решили не переносить каникулы. Школьники уйдут на зимние каникулы с 25 декабря и вернутся за парты 10 января.

Хмельницкий

Здесь решили немного сократить зимние каникулы. Они начнутся позже, чем рекомендовал МОН – 30 декабря, но продлятся до 9 января.

Скорее всего, да, но это не точно. Во-первых, анонсированные властями даты могут касаться, например, 90% школ города, а 10% – нет. То же касается и области. Изменить даты каникул имеет право каждая школа в Украине (их реальная автономность является отдельной темой, но формально – могут). Поэтому есть вероятность, что какие-то заведения не прислушаются ни к рекомендации МОН, ни к рекомендации городских властей.

Во-вторых, есть вопросы и о дате завершения каникул. Сейчас ситуация с коронавирусом значительно улучшилась. На 17 декабря в "красной" зоне осталось 8 областей:

Волынская;

Житомирская;

Запорожская;

Киевская;

Николаевская;

Сумская;

Черкасская;

Черниговская.

Однако что будет в начале января, когда люди начнут активно гулять, ходить и ездить друг к другу в гости – трудно предсказать. К примеру, в Харькове и Черкассах дети шли осенью на недельные каникулы, но из-за роста заболеваемости COVID-19 пробыли на отдыхе аж три.

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