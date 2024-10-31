Рассеянность в детстве может вызвать психические расстройства в подростковом возрасте: результаты исследования

Исследователи выяснили, что проблемы с вниманием у детей в сочетании с некоторыми генами повышают вероятность проявления у них психотических симптомов в подростковом возрасте. Речь может идти про навязчивые мысли, тревогу или незначительные зрительные и слуховые галлюцинации.

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Об этом говорится в результатах исследования, проведенного группой ученых из Калифорнийского и Вашингтонского университетов в США. Оно длилось около шести лет, а участие принимали более 10 тысяч подростков.

Исследователи обнаружили, что дети, имеющие генетическую предрасположенность к психическим расстройствам, с большей вероятностью будут сталкиваться с психотическими симптомами, если у них есть проблемы с концентрацией.

"Концентрация внимания частично выступает посредником между генетическим риском нейропсихиатрических расстройств и проявлением психотических симптомов. Проблемы концентрации внимания объясняли 4-16% этих ассоциаций", – сказано в статье.

По словам ученых, проблемы с вниманием часто являются первыми сигналами, которые могут свидетельствовать о трудностях с психическим здоровьем в будущем.

"Мы уже давно знаем, что проблемы с вниманием являются одними из самых ранних предшественников психоза", – говорит профессор Института Семела при Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе и Института исследований мозга при Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе.

Большинство генетических данных, на которые опирались ученые, получили от людей европейского происхождения. Это означает, что результаты могут полностью отражать ситуацию для представителей других этнических групп. Однако группа ученых надеется, что будущие генетические исследования помогут сделать более точными прогнозы.

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