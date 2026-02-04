'Ребенок идет осенью в садик – вы обязаны'. Имеют ли право воспитатели заставлять родителей красить стены, носить мебель и мыть пол: разъяснение

Родители не обязаны обеспечивать содержание и развитие материально-технической базы учреждения дошкольного образования, ведь этим должен заниматься учредитель. Руководитель детсада осуществляет непосредственное управление им и несет ответственность за образовательную, финансово-хозяйственную и другие виды деятельности.

Такие условия предусматривает ч. 6 ст. 25 Закона Украины "Об образовании" сообщает образовательный омбудсмен Надежда Лещик в интервью ТСН. По ее словам, соответствующие работы должны делать только специалисты, а материалы для ремонтных работ должны иметь соответствующие сертификаты качества.

"Среди обязанностей родителей как в соответствии с Законом Украины "Об образовании", так и Закона Украины "О дошкольном образовании" отсутствует обязанность лично участвовать в ремонтных работах в учебном заведении. Более того, серьезные ремонтные работы должны делать только специалисты. Материалы, которые закупаются для ремонтных работ, должны иметь соответствующие сертификаты качества, ведь не все материалы разрешено использовать в учебных заведениях из-за их вредности для детей", – отметила Лещик.

Она подчеркивает, что ремонтные работы должны выполняться специалистами, у которых это предусмотрено в должностных обязанностях или же ответственные за это подрядчики. Ведь такие работы должны быть выполнены качественно, соответствовать строительным, техническим, санитарным и другим нормам, потому что это безопасность участников образовательного процесса. Кроме того, важен вопрос техники безопасности тех людей, которые выполняют такие работы: они могут быть связаны с риском травмирования.

Такой ответ дала образовательный омбудсмен на ситуацию в Киеве, где родителей заставляют красить стены, носить мебель или вытирать пыль, аргументируя это тем, что если дети будут идти осенью в садик, то они мамы и папы обязаны участвовать в ремонте помещений. В частности, в группах проводятся ремонтные работы, которые финансирует местная власть, однако работники детсада постоянно просят что-то сделать родителей, если они планируют, что их дети осенью будут посещать садик.

В то же время, в Департаменте образования и науки Киевской городской государственной администрации не могут повлиять на такую ситуацию и рекомендуют родителям "искать правды" на уровне Министерства образования и науки или парламента. Так, начальница управления дошкольного, общего среднего и внешкольного образования Елена Бохно отмечает, что родители имеют определенные права и обязанности, а разъяснения по этому поводу должны предоставлять соответствующие образовательные учреждения.

Также ведомством было предоставлено разъяснение относительно буллинга, которым считают родители требование выполнять ремонтные работы в учебном заведении. Так, признаками травли считается систематическое совершение участниками образовательного процесса действий в отношении малолетнего или несовершеннолетнего лица или таким лицом в отношении других участников образовательного процесса, в том числе с применением средств электронных коммуникаций. Поэтому в департаменте посоветовали обращаться в полицию, прокуратуру или суд, ведь определение состава административного правонарушения и проведение расследования не относится к компетенции органов управления образованием.

