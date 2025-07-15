Репетитор Усика на примере яблока объяснил, сколько должен зарабатывать профессионал, и дал советы коллегам

Репетитор абсолютного чемпиона мира и профессионального боксера Александра Усика, владелец онлайн-школы иностранных языков Дмитрий Дадак отмечает, что для того, чтобы педагогам получать пять тысяч за урок, нужно прийти к этому ментально. Кроме того, такие занятия действительно должны так стоить.

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В интервью Анастасии Дерлеменко он объяснил, что если цена урока была, например, 200 гривен, однако на следующий день повысилась до 5000 гривен, при этом уровень преподавания не изменился, то и у такого педагога не будет спроса. Он привел пример с яблоком, которое будет сладкое и будет стоить 20 гривен, его приобретут. Тогда как за это же яблоко 500 гривен уже вряд ли кто-то заплатит. Если же фрукт, условно, будет добавлять 10 лет жизни, то люди будут покупать его и за пять тысяч гривен.

"Например, будет яблоко, просто обычное яблоко, зеленое, сладкое, скажем так. Оно стоит 20 грн, его купят. Если это же яблоко будет стоить уже 300 грн или 500, его уже мало кто купит. Если это будет яблоко, которое даст тебе плюс 10 лет жизни и оно будет стоить 5000 грн, то ты из-под земли эти деньги достанешь, потому что ты захочешь именно это", – рассказал Дадак.

По его словам, поднимать цены за уроки нужно постепенно. Однако и каждый раз нужно что-то улучшать в преподавании. Кроме того, педагог отметил, что самое главное, что нужно делать репетиторам – это развиваться и становиться лучше каждый день. Если преподаватели действительно специалисты, то они будут пользоваться спросом среди соискателей образования. Он также отметил, что всем невозможно понравиться, однако для каждого репетитора найдется свой ученик.

Отвечая на вопрос ведущей, Дадак не поделился, сколько стоит его занятие, однако указал, что это более 250 долларов (более 10 тысяч гривен)

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что репетитор Усика поделился, что общего между учеником 7 класса и абсолютным чемпионом мира.

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