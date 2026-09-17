"Родителей к ответственности!" Сеть потрясло видео из киевской школы № 114: ученики булили учительницу прямо на уроке

Украинцев шокировало видео онлайн-урока географии, на котором ученики перебивали учительницу, говорили, что уйдут с урока, включали микрофон и произносили неуместные фразы. В это время учительница пыталась отключить звук у школьников, ведь они использовали нецензурную лексику, врываясь в эфир. Когда школьная преподавательница сказала взять учебник, кто-то из учеников прокричал, что он открыл на 67 странице и предложил работать там, вероятно, для того, чтобы побудить одноклассников прокричать слова из популярного среди подростков тренда "six-seven".

Впоследствии некоторые из школьников начали отрыгивать в микрофон, тем самым мешая проведению урока. В конце концов, когда учительница подперла лицо рукой и молча сидела, дети начали говорить о том, что она показывает им непристойные жесты, и они снимают это на камеру в качестве доказательств. Видео онлайн-урока выложили в социальной сети Facebook.

Педагог пыталась успокоить детей, угрожая им тем, что расскажет классному руководителю об их поведении, однако это не испугало семиклассников. Кроме того, учительница сказала, что если ученикам неинтересно, они могут уйти с урока, и она поставит им 10 баллов. Часть школьников ушла с урока, сказав: "От души спасибо, до свидания".

Под постом пользователи сети возмутились таким поведением подростков. Часть комментаторов отмечала, что нужно привлечь к ответственности родителей. Другие же указывали, что во время онлайн-уроков у всех должны быть включены камеры и указаны настоящие имена детей. Также украинцев возмущало поведение учеников, которые пренебрежительно относились к учителю. Многие отмечали, что в этом виноват детоцентризм. А некоторые сочувствовали педагогам, ведь из-за таких школьников мало кто хочет работать в школе.

"Во время онлайн-урока камеры обязательно включены! Аватары, выдуманные имена и псевдонимы – не допускаются. В профиле – только настоящие имена и фамилии. Тогда будет дисциплина. Но у нас с такими детьми довели дело до такой степени, что дальше уже некуда".

"Бедные учителя с такими учениками. Настоящий буллинг в отношении учителя. При таком издевательстве не захочется работать ни за какие деньги".

"Ой, как знакомо! В прошлом году в таком классе имела счастье работать! Уволилась, а мама заводилы сказала, что я бросила детей".

"Дай бог Веронике Павловне поскорее расстаться со школой, чтобы сохранить свое здоровье. Чтобы выдерживать такую эмоционально-нервную нагрузку, нужно быть, наверное, Гераклом".

"Эти дети не хотят учиться в школе, они подлежат отчислению. Такое поведение недопустимо".

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