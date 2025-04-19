Родители и дети в школе говорят на украинском, а между собой – на русском: Ирэна Карпа на примере своей семьи объяснила языковой диссонанс в Украине

Украинская писательница и певица Ирэна Карпа, которая сейчас с детьми живет во Франции, на примере своей семьи объяснила языковой диссонанс в Украине.

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В эфире "Украинского радио" Карпа провела параллель, чтобы понять такое поведение, не считаясь с патриотизмом или осознанным мышлением.

"Когда я зла на своих детей, когда мне нужно очень быстро им что-то донести – я говорю по-французски", – говорит писательница и объясняет, что это происходит из-за того, что в тот момент она уставшая, злая, и ей хочется быстрее объяснить.

То есть, по мнению Карпы, родителям, которые говорят с детьми на русском, это просто удобнее. Нет желания прилагать усилия и меняться. Но она сразу добавляет, что пример с ее детьми не полностью сравним, потому что они живут во Франции, а эти дети не живут в России.

"Это украинские дети. И дай Бог, чтобы никогда им не пришлось жить там. Поэтому у меня вопрос к этим родителям, потому что это какое-то "ждунство"", – говорит писательница.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень обратился к родителям школьников и призвал быть сознательными в ответственности за языковое воспитание школьников. Он отметил, что в семьях, где общаются на украинском, не возникает проблем с языком во время учебы.

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