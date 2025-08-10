Родители, которые очень хорошо справляются с истериками детей, используют эти 6 фраз

Американский психолог Рим Рауда поделилась собственными наблюдениями о том, какие фразы действительно помогают родителям справиться с детскими истериками. Она рассказала о результатах своего исследования, участниками которого стали более 200 детей со своими родителями.

Видео дня

Наверное, не существует в мире родителей, которые ни разу не сталкивались с детскими слезами, протестами, срывами и эмоциональными вспышками. Родители, которые действительно хорошо справляются с детскими эмоциями, используют фразы, которые успокаивают, признают и направляют. Они стараются избегать наказаний или перерывов, и понимают, что истерика – это признак того, что нервная система ребенка сейчас нуждается в помощи взрослого. Для сайта CNBC эксперт назвала шесть успокаивающих, но мощных фраз, которые помогут дать ребенку ощущение безопасности и, наконец, помочь предотвратить срывы.

У тебя сильное предчувствие. Я здесь, с тобой

Используйте эту фразу вместо "перестань плакать прямо сейчас!", потому что с ее помощью можно заземлить ребенка в моменте и позволить ему позаимствовать ваше спокойствие. Это как бы объяснение для их нервной системы, что им не нужно самостоятельно справляться со своими чувствами, и что вы не боитесь их эмоций.

Я тебе верю

Эта фраза будет лучшим заменителем для "ты драматизируешь. Это не так уж и плохо". К сожалению, как говорит психолог, дети часто сталкиваются с такими ответами, как "у тебя все хорошо" или "это не так и важно". Но родители, которые говорят "Я тебе верю", дают своему ребенку нечто гораздо более мощное: подтверждение. Именно это ощущение укрепляет внутренний компас ребенка и усиливает доверие. Дети, которые чувствуют, что им доверяют, быстрее успокаиваются, потому что им не нужно бороться за то, чтобы их поняли.

Твои чувства имеют смысл

Говорите эту фразу вместо: "Нет причин расстраиваться из-за этого", даже если вам эта ситуация не кажется большой проблемой, для детей очень важно знать, что их реакции понятны. Эта фраза помогает им не подавлять собственные эмоции и учит выражать их словами.

Я не расстроена из-за тебя. Я здесь, чтобы помочь тебе пройти через это

Эту фразу стоит использовать, когда очень хочется бросить пренебрежительное "Ты сейчас так раздражаешь своими слезами". Родители часто думают, что им нужно проявить гнев, чтобы доказать свое мнение. Но на самом деле заверение деактивирует реакцию ребенка "бей или беги" гораздо эффективнее, чем наказание. Когда дети не чувствуют угрозы из-за вашего гнева, они могут сосредоточиться на успокоении, а не на самозащите.

Это нормально испытывать гнев

Эта фраза моделирует границы с сочувствием. Она как бы сообщает ребенку о том, что все эмоции разрешены и обоснованы. Во время истерик вашей целью должно быть установление границ без стыда. Дети, которых не стыдят за свои чувства, учатся выражать их более здоровыми способами, уменьшая интенсивность и частоту вспышек.

Мы пройдем через это вместе

Это стоит сказать, вместо того, когда очень хочется отправить ребенка "подумать" и успокоиться самостоятельно. В конце концов, каждый ребенок хочет знать вот что: "Ты все еще со мной, даже сейчас?" Эта фраза напоминает им, что они не одиноки, и что их ценность не связана с идеальным поведением. Дети, которые чувствуют поддержку в сложные моменты, наращивают уверенность в своей способности справляться с трудностями, что делает будущие истерики менее вероятными.

Ранее OBOZ.UA писал о 5 советах родителей старой школы, которые до сих пор работают.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!