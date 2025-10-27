Родители приносят антибиотики и жаропонижающие: украинка назвала два случая, когда дети имеют право не посещать садик или школу в Англии

В Англии родители приносят антибиотики и жаропонижающие препараты в учебные заведения, чтобы их давали учителя, когда дети имеют признаки болезни. Ведь в других случаях школьники не должны пропускать обучение. Исключением могут быть только ситуации, когда ученики имеют диарею или рвоту.

Об этом рассказала украинка Руслана Стефанюк-Козак в интервью OBOZ.UA. По ее словам, если у детей кашель, температура или бронхит, – это не повод для пропусков уроков, ведь педагоги могут дать лекарства школьникам во время пребывания в учебном заведении.

"В Англии все вакцинируются от гриппа, если и болеют, то переносят в легкой форме (сопли, кашель), поэтому никто с такими симптомами в клинику не идет и школу не пропускает. Если же пошли какие-то осложнения, конечно, уже обращаются к врачам и дальше отталкиваются от ситуации. Но я собственными глазами видела, как мамы приносили в садик и антибиотики, и жаропонижающие", – делится украинка.

По ее словам, в учебных заведениях серьезно относятся к прогулам и опозданиям. Поэтому, если школьник имеет определенное количество опозданий, то родителям присылают письмо с фиксацией времени, которое было отобрано у ребенка на обучение.

Стефанюк-Козак отмечает, что когда ребенок опаздывал в школу на 5-7 минут, то он получал официальное письмо от социальной службы с точным количеством пропущенных минут. Кроме того, родители получили предупреждение прекратить забирать у ребенка возможность учиться.

"Мне обещали назначить личную встречу. В украинских группах даже читала о поиске юриста для помощи с таким вопросом. Также в Англии обращают внимание, например, на синяки у детей и свободно могут поинтересоваться, откуда они взялись. Если бы ребенок сказал, что родители его бьют или наказывают, это сразу фиксировали и передавали социальным службам", – делится украинка.

