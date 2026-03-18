Родители с вспыльчивым характером разрушают психическое здоровье учителей: результаты исследования

Родители некоторых учеников из-за своего вспыльчивого характера и необоснованных ожиданий от учебного процесса создают эмоциональное напряжение, тратят время, ресурсы и разрушают психическое здоровье учителей. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного профсоюзом руководителей школ ASCL в Великобритании. Чрезмерная работа и стресс, который такие родители вызывают, отвлекают внимание других детей, подрывают дисциплину и способствуют давлению, из-за которого педагоги увольняются.

Об этом сообщает издание Daily Mail. Отмечается, что масштаб проблемы таков, что профсоюз, который проводил это исследование, призывает правительство начать кампанию, чтобы способствовать лучшему отношению к учителям.

В чем суть проблемы

Школьные учителя в Великобритании часто страдают от грубого и пренебрежительного поведения со стороны родителей учеников. Это могут быть словесные оскорбления в реальной жизни или же высказывания в социальных сетях. Согласно результатам опроса, в котором участвовали 1700 директоров школ, в течение последних 12 месяцев 90 процентов из них испытывали такое "грубое или неуважительное поведение".

В исследовании говорится, что вспыльчивые родители с необоснованными ожиданиями тратят учебное время, энергию и ресурсы, их поведение очень сложное. Таких родителей меньшинство, ведь большая часть все же продуктивно сотрудничает со школами.

"Огромный объем работы и стресса, который они создают, отвлекает внимание других детей, подрывает политику поведения и способствует давлению, которое выталкивает людей из педагогической деятельности", – отметила президент ASCL Джо Роули в своей речи.

Так, 95 процентов опрошенных признались, что получили жалобы от родителей из-за школьных правил, применяемых к их ребенку. 73 процента респондентов сталкивались с надоедливыми запросами от родителей, касающимися персональных данных ребенка в соответствии с Законом о защите данных. Случается даже, что родители такое делают, чтобы потом открыть дело против школы. Кроме того, 95 процентов сталкивались с "необоснованными требованиями" относительно того, что может предложить их школа. Соответственно из-за такого поведения родителей у работников школ увеличивается нагрузка, это отвлекает их от работы. В частности, об этом утверждают 88 процентов опрошенных.

Что делать в такой ситуации

Доктор Роули обратилась к министру образования Великобритании Бриджит Филипсон с призывом к нормальной коммуникации со стороны родителей со школой: "Работайте с нами над национальной кампанией, чтобы поговорить с родителями о важности поддержки их школ и колледжей".

Президент ASCL говорит о том, что дети должны уважать друг друга, подчеркивает "важность того, чтобы дети соблюдали правила на благо всех учеников". Она отмечает: "А если чем-то недовольны, важно подавать жалобы вежливо и разумно".

В то же время 92 процента опрошенных заявили, что хотели бы иметь от правительства более четкие указания относительно того, какое поведение со стороны родителей является приемлемым. Также 84 процента хотели бы усиления регулирования вредного или оскорбительного контента в социальных сетях.

