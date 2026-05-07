Родители удивятся, а дети быстрее поймут математику: сеть поразил способ умножения на 99 и 999 без калькулятора

В сети набирает популярность простой способ умножения на 9, 99 и 999. Его опубликовали преподаватели математики из образовательного центра в Одессе.

Ролик разместили на TikTok-странице учебного заведения, которое предлагает дополнительные занятия для детей. По словам учительницы, этот метод "удивляет даже родителей, а детям помогает быстрее понимать математику".

Учительница объяснила его на базовых примерах. "Начнем с табличного случая. 7 умножить на 9. От 7 отнимем 1 – 6. Теперь от второго множителя 9 отнимаем 6 и получаем 3. После "равно" запишем эти две цифры. У нас результат 63", – говорит она.

А дальше преподавательница наглядно демонстрирует, что тот же принцип работает и с большими числами. Например: "24 умножить на 99. От первого множителя вычитаем единичку – 23. Теперь от второго множителя 99 вычитаем 23... Запишем: 23, 76. Получилось 2 376". Убедитесь с помощью калькулятора, что этот ответ правильный.

Впрочем, даже на этом автор видео не остановилась, она перемножила трехзначные 241 и 999. "От 241 вычитаем единичку – будет 240. И от второго множителя отнимем 240... Запишем результат: 240 759", – продемонстрировала она. Можете проверить и этот ответ – он тоже сойдется.

Как работает этот метод

Этот метод не магия и не трюк, а обычное правило умножения. Правда, работает оно только с числами, полностью состоящими из девяток – 9, 99, 999, 9999 и так далее. К тому же, при умножении это число должно стоять вторым.

Чтобы понять, как работает трюк, сначала обратим внимание на то, что:

99 = 100 - 1

999 = 1000 - 1

То есть, когда мы умножаем на 99, это то же самое, что сначала умножить на 100, а потом вычесть множитель. Этот ход рассуждений можно записать так:

24 × 99 = 24 × 100 - 24 = 2400 - 24 = 2376

А метод, который демонстрирует в ролике преподаватель – это просто быстрый способ посчитать все это в голове без записи. Именно благодаря наглядности и простоте этот подход быстро запоминается и помогает детям лучше понять принципы умножения без калькулятора.

